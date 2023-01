Hamilton: "F1'de devam edecek motivasyonum var"

Haberi dinle

Mercedes bu yıl W13'te ciddi problemler yaşadı ve bu durum hem Red Bull hem de Ferrari'nin gerisinde kalmalarına neden oldu.

Haliyle yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da istediği gibi bir sene geçiremedi ve kariyerinde ilk kez bir sezondan galibiyetsiz ayrıldı.

Yine de Hamilton, motivasyon sorunu yaşamıyor ve henüz emekli olması gerektiğine inanmıyor. Bunun aksine, daha yapabileceği çok şey olduğu görüşünde.

Hamilton, "Bu yıl [2021] gibi bir yıl geçirseydik ve tüm yıl en ön tarafta yarışıyor olsaydık, o zaman ne düşünürdüm bilmiyorum..."

"Fakat bence her yıl kendinize 'İlk başladığım zamanki kadarını hatta daha fazlasını vermeye istekli miyim? Hazırlanmak, antrenman yapmak, takımla birlikte çalışmak ve en iyisini yapmak için sahip olduğum tüm vakti vermek istiyor muyum?' diye sormalısınız."

"Eğer buraya gelip, oradan oraya sürüklendiğim bir dönem olursa, o zaman kişisel olarak buraya ait olmadığımı ve burada yarışmayı hak etmediğimi düşünürüm. İşte o noktada emekli olmam gerekir."

"Bu yüzden kendime bunları yapıp yapamayacağımı, bunları yapmak isteyip istemediğimi soruyorum. Cevabım da 'evet, yapabilirim' oluyor." dedi.

Hamilton, motivasyonunun yerinde olduğu konusunda da net.

Hamilton, "Açıkçası geri almamız gereken bir şampiyonluk var."

"Bu görevi ve takımla birlikte giriştiğim bu mücadeleyi seviyorum. Takımdaki ve garajdaki her kişi bize gerçekten çok fazla zaman ayırıyor, bunu her yapılıyor, ki bu da her yönden hepimiz için gerçekten çok zorlayıcı oluyor."

"Ancak herkesin bireysel anlamda çıktığı yolculuğu, kenetlenişini ve birlikte hareket etme şeklini görmek çok güzel."

"Başarılı olacağımız ve o şampiyonluğu elde edeceğimiz anı iple çekiyorum. Bu, tüm bu zor anları değerli kılacak."