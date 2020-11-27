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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, F1'de daha da iyi olmak istiyor

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Hamilton, F1'de daha da iyi olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu yıl daha iyi bir pilot haline gelmesine rağmen, daha da iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyor.

Yedinci dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, BBC ile yaptığı röportajda, geçen yıl sorun yaşadığı bazı alanlar üzerinde çok çalıştığını söyledi.

İngiliz pilot, bu alanlardan bir tanesinin sıralama performansı olduğunu ve bunu geliştirmesinin ardından yarış performansının daha da iyi hale geldiğini belirtti.

Hamilton, "Şu anda en üst seviyede performans gösterdiğime dair bir his var. Ama bu doğal bir şey. Her şeyi doğru yapamazsınız."

"Bu yıl pandeminin başlamasından ötürü, hazırlık yaparken bazı zayıf noktaları ortadan kaldırmak için daha fazla vaktimiz oldu. Örneğin geçen yıl yarışlarda gayet iyiydim ancak sıralama turlarında her şey o kadar da iyi gitmiyordu."

"Bu sezon tüm güçlü yanlarımı korumaya ve bunu yaparken zayıflıkları ortadan kaldırmaya çalıştım."

"Ancak sıralamalarda yaptığımız gelişimler sayesinde yarışta ekstra bir şey ekleme fırsatım oldu, bunu hiç beklemiyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrate on the podium

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Herhangi bir sporcu formunun zirvesindeyken, çıtayı daha da yükseğe taşımanın çok zor olduğunu söyleyecektir."

"Ama benim için bu durum yeni değil. Hem psikolojik hem de fiziksel anlamda düzgün şekilde hazırlanabilmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum."

"Bu seviyede istikrarlı şekilde -iyi- performans göstermeye devam etmek sorun değil, ancak kaydedilen ilerleme çok daha küçük seviyelerde olabiliyor."

"Yani daha iyi olabilir miyim bilmiyorum. Gelişebileceğimiz yönler elbette var, ama bunu başarmak o kadar da basit değil."

"Sekizinci şampiyonluğa ne kadar sürede ulaşacağım bilmiyorum. Süreç pek de hızlı olmayacak. Çünkü benim için anı yaşamak çok önemli. Anı yaşamak gerekiyor, çünkü zaman çabucak geçiyor."

"Önümüzdeki yılı, gelecek sene geldiğinde düşüneceğim!"

"Söyleyebileceğim tek şey kalmak istediğim, henüz zirveye ulaştığımı sanmıyorum." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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