Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"
Lewis Hamilton testlerden hoşlanmadığı için Formula 1 kariyerinde en az bir kez sürüşten kaçmak için hastalık numarası yaptığını itiraf etti.
Mercedes pilotu, F1'e ilk adımını attığı 2007 yılına kıyasla çok daha kısıtlı olan testlerden az keyif aldığını hiçbir zaman gizlemedi. Artık takımların yarış pilotları sadece F1'in resmi testlerinde yer alırken, test pilotları özel test günleri ve hatta bazı durumlarda yeni araçların denenmesi için teste çağrılıyor.
Mercedes'in Brackley'deki merkezinde yapılan sezon sonrası bilgilendirme toplantısında Hamilton'a takım patronu Toto Wolff ve yedek pilot Mick Schumacher katıldı. Ancak rahatsız olan takım arkadaşı George Russell katılmadı. Wolff toplanan kalabalığa 'George gerçekten hasta' dedi ve hasta olmadığı halde hastaymış gibi davranarak hasta numarası yapmadığını söyledi.
Hamilton, "Merak ediyordum. Geçmişte test günlerini kaçırmak için bunu yapmıştım. Çünkü genellikle test günlerini sevmiyorum."
"Dün hasta olduğunu duyduğumda 'ah, beni geçti ve başka bir seviyeye çıktı' dedim." dedi.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the pit lane
Hamilton bir teste katılamamasıyla ilgili başka bir açıklama yapmamış olsa da, daha önce de hastalık nedeniyle sürüşleri kaçırmıştı. 2015'te İspanya'daki Circuit de Catalunya'da bir gün yarışamadı ve takım o zaman bunun hastalıktan kaynaklandığını söylemişti.
Mercedes onun yerine test pilotu Pascal Wehrlein'i çağırmıştı. Hamilton kokpite başarılı bir şekilde geri döndü ve o yıl dünya şampiyonluğunu kazandı.
Hamilton ayrıca Covid-19'a yakalandıktan sonra 2020 Sakhir Grand Prix'sini de kaçırdı. O dönemde F1 ve uluslararası seyahat kuralları, hastalığın pozitif çıkması durumunda izole olunmasını gerektiriyordu. Bu da Hamilton'ın Bahreyn GP'ye katılamamasına yol açtı. Bir hafta sonra Abu Dabi'deki bir sonraki yarışta geri döndü. Ertesi yıl Hamilton Covid semptomlarından muzdarip olmaya devam ettiğini açıklamıştı.
Hamilton 2017 yılında, sağlığına iyi geldiği ve F1 sezonlarının artan uzunluğuyla başa çıkmasına yardımcı olduğunu belirttiği bitki bazlı bir diyete geçti.
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