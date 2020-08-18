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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

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Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 19:38

Lewis Hamilton'a göre Formula 1 taraftarları yarışlarda lastik yönetimi görmek istemiyor ve İngiliz pilot Pirelli'yi, sürücülerin 2022'de yarışabilecekleri bir ürün geliştirmeleri konusunda göreve çağırdı.

Mercedes sürücüsü İspanya GP'sinde sezonun dördüncü galibiyetini aldı. Hamilton yarışı, ikinci sıradaki Max Verstappen'in rahat bir farkla önünde kazandı ve takımın Silverstone'da yaşadığı lastik sorunlarını geride bırakmasına yardımcı oldu.

Her ne kadar lastik yönetiminin bir ustası olarak gösterilse de Hamilton, yarış sonrasında yaptığı açıklamada bu tür yarışlardan hoşlanmadığını söyledi.

Geçen sene sporun geleceği hakkında yapılan birkaç toplantıya sürücüleri temsilen katılan Hamilton, lastiklerle ilgili olan hislerini gayet net bir şekilde ortaya koymuştu.

Ancak Pirelli’nin, ana katılımcıların lastiklerden ne istediğini belirten hedef not uygulamasının gerekliliklerini karşılama çabaları, ekipler tarafından reddedildi.

Bunun yerine 2019'da kullanılan lastiklerin bir sezon için daha kullanılmasına karar verildi ve 18-inç jant formatının 2022'ye kadar ertelenmesiyle beraber, aynı lastikler 2021'de de kullanılacak.

Hamilton yeni 18-inçlik lastikler kullanılmaya başlayacağı zaman Pirelli'nin, sürücülerin sert bir şekilde yarışabileceği lastikler yapmasını umduğunu söyledi.

"Gelecek için Pirelli'ye çok fazla baskı yapmamız gerekiyor. Ne yazık ki onlar, geçen senenin sonunda, 2020 lastiklerinin gelişiminde iyi bir iş yapamadılar. Ve bu yüzden de 2019'da kullanılan lastiklerin aynılarını bu sene de kullandık."

"Geçmişteki hedef not uygulamasını getirdiklerinde, sürücüler bu tartışmanın bir parçası değillerdi. Ve tam da bu yüzden geçen sene Paris'te yapılan görüşmeye, sürücüleri temsil etmek amacıyla gittim."

"Hedef notu doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak istiyoruz. Çok uzun bir süredir bunu doğru şekilde yapamıyorlar."

"Gelecek senede de bunu yapma imkanları olmayacak. Ancak 2022 için daha iyi bir lastiğe ihtiyacımız var, bize daha çok yol tutuşu sağlayan, daha güvenli ve araçlara daha yakın olmamızı sağlayan, böylece size ve taraftarlara daha iyi yarışlar sunacak bir lastiğe ihtiyacımız var."

"Şu anda çok ciddi bir lastik yönetimi yapıyoruz. Ve taraftarların bunu izlemeyi istediklerini düşünmüyorum. Bir yarış sürücüsünün istediği şey bu değil; bir aracın arkasında, birkaç saniye arkasında lastik yönetimi yapmak değil, çünkü lastikler yeterince iyi değiller."

"Ve bu yüzden Pirelli'ye, eğer yapabilirlerse, daha iyi bir lastik yapmalarında yardımcı olmak istiyoruz. Ve tabii ki de asıl sorun bu."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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