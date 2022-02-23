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Hamilton: "F1, tarafsız hakemlere sahip olduğundan emin olmalı"

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, bazı insanların belli pilotlara karşı daha ılımlı olduğunu düşündüğünü, bu yüzden Formula 1'in tarafsız hakemlere sahip olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Hamilton: "F1, tarafsız hakemlere sahip olduğundan emin olmalı"
Abdullah Çelik
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2021 F1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'de yaşananlar aylarca konuşulmuştu. Orada yaşananların ardından yarış yönetim tarafında bazı değişiklikler yapıldı.

Yarış Direktörü Michael Masi görevinden alınırken onun yerine iki farklı isim getirildi ve sanal yarış kontrol odası kurulması kararlaştırıldı.

Motorsport.com'un son gelişmeleri sorması üzerine Hamilton, hakem odasındaki tarafsızlık konusu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Tarafsız hakemler olduğundan da emin olmalıyız. Yarış pilotlarından bazıları, belli isimlerle çok, çok iyi arkadaşlar. Bazıları belli isimlerle seyahat ediyorlar. Bu yüzden bazılarının, belli isimleri daha çok sevme eğilimi olabilir."

"Karar sürecinde tarafsız olan, tam olarak ortada duran insanlara ihtiyacımız var." dedi.

Geçen seneki Rusya GP'nin ardından Fernando Alonso da farklı isimlere, farklı yaklaşımlar olduğunu, bir pilotun milliyetinin cezalarda etkili olduğunu söylemişti.

Alonso'nun bu iddiası, o dönemde yarış direktörü olan Masi tarafından reddedilmişti.

Hamilton ayrıca FIA hakemleri arasında daha fazla çeşitlilik olması gerektiğini vurguladı. Her yarış hafta sonunda olayları değerlendirmek ve cezalara karar vermek için yarış kontrolü ile birlikte çalışan dört kişiden oluşan bir grup bulunuyor.

Hamilton, "Hakem odasında daha fazla kadın görmek istiyorum."

"Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene sanırım bir ya da iki kişi vardı. Bence iki yarış direktörü olarak bir erkek ve bir kadın olması onlar için harika olurdu."

"Bunun çeşitliliği arttırmak için harika bir yol olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçen sene Brezilya ve Suudi Arabistan GP'lerinde Hamilton ile şampiyonadaki rakibi Max Verstappen arasında yaşananların ardından yarış kurallarındaki belirsizlik zirve yapmıştı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, bir miktar belirsizlik olmasının sporun doğasında olduğunu ancak mümkün olduğu kadar istikrarlı olunmasının önemli olduğunu söyledi.

Perez, "Burası, her şeyin çok daha açık olduğu futbol gibi bir yer değil. Buradaki her olay çok farklıdır ve hakemlerin karar vermesi çok zor olur."

"Ancak hakemler odasında aynı insanların olmasını sağlayarak daha fazla istikrarlı olabiliriz."

"Ayrıca yeni yarış direktörünü desteklemeliyiz. Her zaman alışmak zaman alır. Bu, sporumuzun doğasında var. Her zaman tartışmalar olur. Diğer bazı sporlar gibi düz bir spor değil." dedi.

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