Hamilton: "F1 sürücülerinin 'en temizi' olmak istiyorum"

Hamilton, zaman zaman kendisi ve rakibi Max Verstappen arasında temaslara yol açan sıkı şampiyonluk mücadelesinin ortasında, nasıl kazandığının da hedeflerine ulaşmak kadar önemli olduğunu söylüyor.

Hamilton, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın mensuplarıyla yaptığı bir röportajda, spordaki diğer birçok büyük isim bu yolu takip etmese bile, mücadelelerini temiz tutmaya büyük önem verdiğini söyledi.

Hamilton, "Babam beni böyle büyüttü."

"Konuşmayı, her zaman pistte yapmamı söyledi."

"Çocukken hem okulda hem de pistte zorbalığa uğradım ve onları aracın yarış dışı kalması veya çarpışmasıyla değil, doğru şekilde yenmek istedik."

"Böylelikle, sizin daha iyi olduğunuza karşı çıkamazlar. Sonuçta çarpışma yaşarsanız, 'Evet ama bu oldu, bu, o sürücünün sahip olduğu bir taktik.' diyebilirler."

"Hızımla, sıkı çalışmamla ve kararlılığımla, en temiz sürücü olmak istiyorum, böylelikle sonunda başardıklarım inkar edilemez." dedi.

Verstappen mücadelesi

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images