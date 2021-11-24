Hamilton: "F1 sürücülerinin 'en temizi' olmak istiyorum"

Hamilton, zaman zaman kendisi ve rakibi Max Verstappen arasında temaslara yol açan sıkı şampiyonluk mücadelesinin ortasında, nasıl kazandığının da hedeflerine ulaşmak kadar önemli olduğunu söylüyor.

Hamilton, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın mensuplarıyla yaptığı bir röportajda, spordaki diğer birçok büyük isim bu yolu takip etmese bile, mücadelelerini temiz tutmaya büyük önem verdiğini söyledi.

Hamilton, "Babam beni böyle büyüttü."

"Konuşmayı, her zaman pistte yapmamı söyledi."

"Çocukken hem okulda hem de pistte zorbalığa uğradım ve onları aracın yarış dışı kalması veya çarpışmasıyla değil, doğru şekilde yenmek istedik."

"Böylelikle, sizin daha iyi olduğunuza karşı çıkamazlar. Sonuçta çarpışma yaşarsanız, 'Evet ama bu oldu, bu, o sürücünün sahip olduğu bir taktik.' diyebilirler."

"Hızımla, sıkı çalışmamla ve kararlılığımla, en temiz sürücü olmak istiyorum, böylelikle sonunda başardıklarım inkar edilemez." dedi.

Verstappen mücadelesi

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın temiz kalma konusundaki inançları, sınırları zorlamaktan korkmadığını gösteren süper agresif Verstappen ile mücadelesiyle bağlantılı.

İkili, Britanya ve İtalya Grand Prix'sinde çarpıştılar ve son zamanlarda, Verstappen'in Brezilya'da liderlik mücadelesinde Hamilton'ı dışarı itmesi konusunda tartışmalar yaşandı.

Verstappen gibi biriyle yarışmaya yaklaşımı sorulduğunda Hamilton, "Sadece çok, çok dikkatli olmalısınız. Her zamankinden daha dikkatli olmalısınız."

"Karşı tarafa güvenmek yerine, bunun olacağını bilmelisiniz. Her ne pahasına olursa olsun bir çarpışmadan kaçınmaya hazır olmalısınız, [hatta] dışarı açılmak anlamına gelse bile bunu yapmalısınız çünkü sonunda yarışı bitirmek istersiniz, değil mi?"

"İnatçıysanız ve yerinizi korursanız, çarpışırsınız. Ben de bunu yapmaya çalıştım: Çarpışmadan kaçındığımdan emin olmaya çalıştım."

"Çoğu senaryoda oldukça iyi olduğumu düşünüyorum. Her zaman mükemmel olamazsınız ancak birlikte sürdüğünüz, farklı şekillerde agresif ve saygılı olan başka sürücüler de var."

"Ancak bu şekilde yarıştığım tek sürücü o değil. Zamanında çok fazla sürücüyle yarıştım ve hepsinin davranışları çok farklıydı. Bu ilginç. Şimdi daha yaşlıyım, karakterlerine, arka planlarına ve yetiştirilme tarzlarına biraz daha derinden bakıyorum."

"Yetiştirilme tarzımız, iyi ya da kötü, yaptığımız gibi kendimizi ifade etmemizin ve yaptığımız gibi davranmamızın sebebi. Bu yüzden onları anlamaya çalışıyorum, böylece yarıştığım o karakterin kim olduğunu daha iyi anlayabiliyorum."

Çarpışmadan kaçınmak

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton, bu yıl Verstappen ile çarpışmaktan kaçınmak için zaman zaman çizgisinin çıktı. Özellikle de hem Imola hem de Barselona'daki ilk virajda, kaza yapmamak için kaçmayı tercih ettiğinde.

Ancak geri çekilmenin bir zayıflık işareti olduğunu ya da Silverstone'da Verstappen ile çarpışmasında bir şey kanıtlamaya çalıştığını, reddediyor.

Hamilton, "Eğer aracın dışındaysanız, geri çekilmek yarışın sonunu görmek için hemen hemen her zaman en mantıklı seçenektir."

"Eğer içerideyseniz de gerçekten haklı olduğuma inandığım senaryolar var. Araçla neredeyse teker tekere yarışıyordum."

"Örneğin Silverstone'da, gidin ve görüntülere bakın: benim ön tekerleğim onun ön tekerleğinin yanındaydı, yani benim tekerleğim onun arka tekerleğinin yanında değildi. Bu senaryoda, eğer Max'ın Brezilya'da yaptığı gibi yaklaşsaydım, sadece gaza basıp, pistten çıkıp ve sonra da pozisyonumu korusaydım, senaryo ne olurdu? Orada kurallara bakarlar mıydı?"

"Pes etmemek adına geri adım atamayacak kadar büyük ya da başarılı değilim. Bazen gitmen gereken yolun bu olduğunu biliyorum. Daha akıllı kişi olmalısın."

"Elbette bazen bunu yaparken puan kaybedersiniz ama bu sadece benimle ilgili değil. Arkamda 2.000 kişi var ve bencil bir karar alıp 'Hayır, yerimi tutacağım' diyerek, yarış dışı kalmayacağım. Bu, takımımın yıl sonundaki tüm potansiyel ikramiyelerine, yapmaları gereken tüm sıkı çalışmaya ve aracımda hasara mal oluyor. Bunların da bilincindeyim." dedi.

Hamilton ayrıca, yaklaşım farklılığındaki bir faktörün de, genç neslin pistlerde daha yüksek güvenlik standartlarında yetiştirilmiş olması olduğunu düşünüyor. Bu da onların asfalt kaçış alanlarına gitmekten korkmadıkları anlamına geliyor.

"Bugünkü sürücüler, genç sürücüler, bugün sürücülerin büyüdüğü pistler, hepsinde büyük kaçış alanları var."

"Oysa ben sürmeye başladığımda, pistlerin çoğu o noktaya gelmemişti ki bu daha eğlenceliydi, daha riskliydi ve limiti aşmamak için her zaman daha fazla sürmeniz gerekiyordu."

"Gerçekten yavaş yavaş geliştirmeniz gerekiyordu ama onların kuşağı limiti aşabiliyor ve dışarı çıkıp tekrar yola dönebiliyor. Ödenen ceza daha az. Tek gerçek fark bu."

"Ancak çok azimli görünüyorlar. Bugün, çalışan sınıfından daha zengin bir geçmişe sahip, daha fazla sürücüye sahip olduğumuzu biliyoruz, bu yeni bir şey değil. Fakat bence oldukça iyi bir geçmişe sahip bir çok sürücü geliyor."

Düşmanlık yok

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton ve Verstappen bu yıl pistte çarpıştılar ve çok yakın bir şampiyonluk mücadelesine kilitlendiler. Ancak ikili, düşman değil.

Hamilton, yarış sırasındaki farklı yaklaşımlarının kariyerlerinin çok farklı aşamalarında olmalarıyla ilgili olabileceği için, bu durumun sıra dışı olduğunu düşünmüyor.

İngiliz pilot, "Bakın, bir yüzünü gösteren ama aslında farklı olan insanlara karşı yarıştım."

"Ben 36 yaşındayım, bunu uzun zamandır yapıyorum, bu yüzden bazı yönlerden iyi ve kötü olan bir sürücüyle ilk kez karşılaşmıyorum. Bence bununla başa çıkabilmek için çok daha iyi bir konumdayım. Özellikle ilgi odağıyken ve sporun baskıları altındayken."

"Onun süper hızlı bir sürücü olduğunu biliyorum ve zamanla olgunlaştıkça daha da güçlenecek. Bunu hiç şüphesiz yapacak."

"24 ya da 25 yaşındaki kendime bir bakıyorum. Tanrım, o zamanlar yaptığım hatalar."

"Hızım vardı ama aracın dışında çok farklı deneyimler yaşıyordum. Aynı zamanda ilgi odağıydım ve önde olmanın baskıları vardı. O zaman pek doğru yaptığımı düşünmüyorum, bu yüzden kimseye kin tutmuyorum." dedi.