Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

Hamilton, Max Verstappen'in kazandığı son yarış Monako GP'de 7. olmasının ardından şampiyonada liderliği Red Bull pilotuna kaptırmıştı.

Bu durum, Hamilton'ın Monako'da çarşamba günü Verstappen'in pist üstündeki agresifliklerinin "kanıtlaması gereken şeyler" olmasından kaynaklandığını söylemesinin ardından yaşandı.

Verstappen, Monako'daki zaferinin ardından Hamilton'a gönderme yaparak "lafa değil, icraate bakmak" gerektiğini söylemişti.

Verstappen, "Pist üstünde konuşmalısınız ve ben öyle yapıyorum. Takım olarak şu ana kadar çok az hata yaptık, bu sayede öndeyiz. Umarım sezonun kalan bölümünde de böyle devam edebiliriz." demişti.

Verstappen'in yarıştan sonraki yorumları sorulduğunda ise Hamilton, bu tür laf dalaşına girmek istemediğini söyledi.

Hamilton, "Zihin oyunları oynamıyorum. Christian'ın söyledikleri ilginç ancak onları daha az takamazdım."

"Bu hafta sonu harika iş çıkardılar, hepsi bu. Bizim de iyi yarışlarımız oldu ancak dediğim gibi, daha 17 yarış var."

"Bu açıdan laf dalaşına girmek biraz çocukça oluyor." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ise pilotlar arasında yaşanan söz düellolarının mücadeleye ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

Wolff, "Olağan üstü pilotlar arasında bir savaş yaşanıyor. Şampiyona her iki yönde ilerleyebilir. Söylenen şeyler eğlence açısından iyi."

"Verstappen'in söylediği sözlerin eğlence açısından, konuşulma ve yazılma açısından harika olduğunu düşünüyorum. Aksiyon pist üstünde, entrika pist dışında oluyor." dedi.