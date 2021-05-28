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Formula 1 Haberler

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Max Verstappen ile laf dalaşına girmeyeceğini, bunun çocukça olduğunu söyledi.

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

Hamilton, Max Verstappen'in kazandığı son yarış Monako GP'de 7. olmasının ardından şampiyonada liderliği Red Bull pilotuna kaptırmıştı.

Bu durum, Hamilton'ın Monako'da çarşamba günü Verstappen'in pist üstündeki agresifliklerinin "kanıtlaması gereken şeyler" olmasından kaynaklandığını söylemesinin ardından yaşandı.

Verstappen, Monako'daki zaferinin ardından Hamilton'a gönderme yaparak "lafa değil, icraate bakmak" gerektiğini söylemişti.

Verstappen, "Pist üstünde konuşmalısınız ve ben öyle yapıyorum. Takım olarak şu ana kadar çok az hata yaptık, bu sayede öndeyiz. Umarım sezonun kalan bölümünde de böyle devam edebiliriz." demişti.

Verstappen'in yarıştan sonraki yorumları sorulduğunda ise Hamilton, bu tür laf dalaşına girmek istemediğini söyledi.

Hamilton, "Zihin oyunları oynamıyorum. Christian'ın söyledikleri ilginç ancak onları daha az takamazdım."

"Bu hafta sonu harika iş çıkardılar, hepsi bu. Bizim de iyi yarışlarımız oldu ancak dediğim gibi, daha 17 yarış var."

"Bu açıdan laf dalaşına girmek biraz çocukça oluyor." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ise pilotlar arasında yaşanan söz düellolarının mücadeleye ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

Wolff, "Olağan üstü pilotlar arasında bir savaş yaşanıyor. Şampiyona her iki yönde ilerleyebilir. Söylenen şeyler eğlence açısından iyi."

"Verstappen'in söylediği sözlerin eğlence açısından, konuşulma ve yazılma açısından harika olduğunu düşünüyorum. Aksiyon pist üstünde, entrika pist dışında oluyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing

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