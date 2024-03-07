Hamilton: "F1, pist dışı tartışmalara rağmen çok önemli bir seviyeye ulaştı"

Red Bull patronu Christian Horner'ın bir takım çalışanıyla ilgili suiistimal iddiaları geçtiğimiz ay dünya çapında manşetlere taşındı.

Bu tartışmayı FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in de dahil olduğu FIA içi soruşturma haberleri izledi.

Motorsport.com tarafından kendisine pist dışı olayların sevdiği ve 18 yıldır hayatı olan bu spora hakim olmasından üzüntü duyup duymadığı sorulan Hamilton, olayların etkisinden endişe duyduğunu açıkça ifade etti.

Hamilton, "Bu sporu seven biri olarak, şu anda olanları görmek kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıdan bakıldığında hiç de iyi görünmüyor."

"Bence sporun değerlerini göstermesi ve bunlara bağlı kalması, eylemlerimizden kendimizi sorumlu tutmamız için gerçekten çok önemli bir zaman."

"Bence bu, dünyaya ne yansıttığımız ve bunun nasıl ele alındığı açısından spor için gerçekten çok önemli bir an. Bu noktaya gelene kadar pek de iyi idare edilmedi."

"Bence şeffaflık gerçekten çok önemli. İleriye dönük bazı ilerlemeler görmeyi gerçekten umuyorum. Ama umarım bu şekilde devam eden bir yıl olmaz. Ancak bu durum sporda yaşadığımız bazı sorunların da altını çiziyor."

"Çeşitlilikten, kapsayıcılıktan bahsederken, örneğin kapsayıcılık ve insanların bu ortamda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak çok önemli. Açıkça görülüyor ki durum böyle değil." dedi.

Sporda geçirdiği yıllardan sonra "Piranha Kulübü" davranışlarına alışıp alışmadığı sorulduğunda ise Hamilton, "Evet, sayılır. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence bu sporun sevdiğim kısmı değil. Ama sanırım bu tür şeyleri iş hayatında buluyorsunuz. Kesinlikle ilginç bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Devam eden Horner olayının Red Bull üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili olarak Hamilton, McLaren'de geçirdiği zaman ve özellikle Ron Dennis'in liderliğinin sorgulanmasıyla ortaya çıkan kargaşa hakkında bazı ilginç gözlemlerde bulundu.

Hamilton, "McLaren'da çalıştığım dönemde de benzer bir şey yaşadığım için tecrübelerime dayanarak söylüyorum, Ron Dennis sorgulanıyordu ve zor bir dönemden geçiyordu. Bu herkesi etkilemişti."

"Ron'u kaybettiğimiz zamanları hatırlıyorum, örneğin Ron'un yaşadığı şeyler ve atmamız gereken adımlar hepimizi etkiledi."

"Bu yüzden bir lider çok önemlidir. Çünkü liderler ortamı belirler, ekibin sporun temel değerlerine ve dürüstlüğe bağlı kalmasını sağlar."

"Her ne kadar alt kademelerde en az onlar kadar önemli bir sürü insan olsa da, bence bu liderlik, ulaşmaya çalıştığınız hedef için kilit önem taşıyor." dedi.

F1'de neyi sevdiği sorulduğunda Hamilton rekabeti ve daha rekabetçi olmak için süregelen arayışı hala sevdiğini açıkça belirtti.

Hamilton, "Bu sporda sevdiğim şeyler takım unsurudur, rekabettir, herkesin olabileceğinin en iyisi olmak için çalışmasıdır."

"Bir takımdaki herkesin aynı yönde kürek çekmesi ve neredeyse ulaşılamaz olan bir şeyin peşinden koşması, yani mükemmellik, yenilik ve dünya şampiyonluğunu kazanmak. Bu inanılmaz bir şey."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

"Sonra yakın mücadeleler. Sporumuzda daha fazla görmek istediğiniz şey budur. Schumacher'in hakimiyeti vardı, benim dönemimin hakimiyeti vardı, bu her zaman oluyor. Bence Red Bull'dan hiçbir şey alamayız. Harika bir iş çıkardılar."

"Yani, takım olarak yaptıkları her şey bence gerçekten harika. Çıtayı gerçekten çok yükselttiler, bu yüzden hepimiz buna ulaşmak için çabalıyoruz. Ama hepimiz daha yakın bir mücadele veriyor olsaydık harika olurdu. Ama sanırım bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

Ayrıca F1'in son dönemdeki sorunları ele alması gerektiği yönündeki uyarısını da tekrarladı: "Spor pek çok açıdan büyüdü. Daha önce hiç olmadığımız kadar çok yerde görülüyor ve kabul ediliyoruz ki bence bu gerçekten olumlu bir gelişme."

"Ancak dediğim gibi temel değerlere bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ve bu da dürüstlük, süreçlerden geçmek, şeffaflık ve güvenle ilgili. Taraftarlarımızın bize güvenmesi gerekiyor, spora güvenebilmeleri gerekiyor." dedi.