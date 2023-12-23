Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

F1'de 10 takım pistte mücadele ederken, her takımda bunu mümkün kılan çalışanlar var.

Bütçe sınırı olduğundan, artık takımların bütçelerinin büyüklüğünden ziyade personellerinin yetenek düzeyi büyük önem taşıyor.

Bu durumda takımlar sürekli olarak en iyi kişileri bünyelerine katmak için mücadele ediyorlar ve Hamilton bunun düzenli olarak 'takımdaki yüzlerin değişmesine' yol açtığını söylüyor.

Kısa bir süre önce Red Bull, Red Bull Powertrains için Mercedes'ten bir grup personeli takıma getirirken, Aston Martin de Red Bull'dan aralarında şu anki Aston Martin teknik direktörü olan eski aero şefi Dan Fallows'un da bulunduğu birkaç kişiyi takıma aldı.

Hamilton bir UBS/Mercedes röportajında, "Takımımda 2000 kişi var. Aslında şu anda iki araç için çalışan 2000'den fazla personel var."

"Hepsi yer değiştiriyor, bu biraz NFL'dekine benziyor. Los Angeles'ta Broncos maçındaydım, NFL'i ve bir sezonda oyuncuların nasıl bu kadar sık değiştirildiğini öğrenmeye çalışıyordum."

"Bu, F1'deki mühendisler ve tasarımcılarla çok benzer. Takas edilmiyorlar ama diğer takımlar tarafından takip ediliyorlar. Bilirsiniz, başka bir takım bizim aerodinami ya da lastik sorumlumuzu istiyor." dedi.