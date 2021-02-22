"Hamilton, F1 öncesinde bile kalitesini ortaya koydu"

2000 yılında McLaren'de aerodinamist olarak çalışmaya başlayan Elliott, 2008'e kadar McLaren adına çalıştı, Mercedes'te şimdilerdeki rolüne ise 2017'de getirildi.

Bu nedenle Hamilton'ın kariyerinin erken dönemlerinde onunla bolca vakit geçirmiş olan Elliott'ın "İngiltere'nin garip bölgelerinde" 2007 yılında yaptığı aerodinami testlerinin bir parçası da Hamilton olmuştu.

Elliott'a göre bu testler, bir yarış pilotunun yapabileceği "en sıkıcı" şeylerden biri olsa da Hamilton, diğer sürücülerin bu testi umursamadığı sırada, sürekli olarak nerelerde gelişebileceğini sorgulayan tek isim olmuş.

The Muscle Help Derneği ile olan sohbetlerden birinde konuşan Elliott şunları söyledi: "Bu çok ilginç, Lewis'i uzun zamandır tanıyorum."

"Eski güzel günlerde aerodinami testleri yapıyorduk ve ülkenin garip bölgelerinde bu testleri gerçekleştiriyorduk."

"Elvington gibi yerlerde aracı sürebilmek ve yolda ileri geri ilerleyip aero ölçümlerini alabilmek için karları temizlerdik, bu testlere de junior sürücüleri gönderirlerdi."

"Bu nedenle Lewis de bu testlere, McLaren için sürmeye başladığından iki veya üç sene öncesinde geliyordu, bu yüzden onu uzun zamandır tanıyorum ve ilginç olan şey şu ki Lewis, aero testine gelen ilk sürücü oldu ve 'Buradan ne öğrenebilirim, bir sonraki gelişime kadar kendimi ne kadar geliştirebilirim' diye sordu."

"Bu aero testlerinin nasıl olduğu konusunda size bilgi vermem gerekirse, bir araca biniyorsunuz, yol üzerinde tek bir hızda gidiyorsunuz, geri dönüp aynı hızda geri dönüyorsunuz ve böylece biz de aero verilerinin ortalamasını alıyoruz. Bir yarış sürücüsünün yapabileceği en sıkıcı şey bu olmalı."

"Ve aslında günün sonunda sürücüler normal olarak kendilerini kapatmış ve hata yapmış olurlardı. Ancak Lewis bunu yapmadı, direkt olayın içerisine girdi ve bir sonraki teste kadar nasıl gelişebileceğini öğrenmek istedi."

Bu nedenle Hamilton, McLaren Formula 1 takımına katıldığında onun farklı türde bir yetenek olduğunu çoktan biliyorlardı - 2007'de geçirdiği çaylak sezonu da buna ekstra kanıt oldu.

Elliott, "Junior kategorilerde onu gördüğümüzde, McLaren'de olan bizler onun doğru yolda olduğunu biliyorduk, onun hünerini görebiliyorduk ve araca atladığı ilk zamanda neler yaptığını gördünüz, daha ilk sezonda (Fernando) Alonso ile nasıl mücadele ettiğini gördünüz. Bence bu oldukça özel bir şeydi."

"Ve seneler geçtikçe o da bizim gibi yaşlandı ve olgunlaştı."