Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Hamilton, F1 menajerlik ekibinde yaşanan karışıklığın ortasında "zor bir kış" geçirmiş

Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 ekibinin yeniden şekillendirilmesi sürecinde yaşadığı zorluluklardan ötürü "zor bir kış geçirdiğini" söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Sam Bloxham / Motorsport Images

Yedi kez şampiyon olan Hamilton, yetenek danışmanlığı şirketi Copper'da geçirdiği üç yılın ardından önceki menajeri Penni Thow ile yollarını ayırdı ve onun yerine uzun süredir arkadaşı olan eski sürücü  Marc Hynes ile çalışmaya başladı.

Hamilton, Thow'un şirketiyle yollarını ayırmasının dostane bir karar olduğunu ve kış boyunca "çok düşündükten" sonra kendi yoluna gitmeye karar verdiğini açıkladı.

F3 ve Formula Renault'daki ilk yıllarında sürücü koçluğu yapan Hynes ile tekrar bir araya gelen Hamilton, süreci şöyle anlattı: "Zor bir kış olduğunu söyleyebilirim. Hatta çok sıra dışı bir kıştı."

"Aralık ayı boyunca çok ama çok derinlemesine düşündük."

"Yeniden şekillendirilmesi çok zaman alan yönetim tarafıyla alakalı  şeyler yaşandı. Bu asla kolay bir süreç olmuyor fakat dostane bir karardı."

"Şu anda sadece kendi ekibimi yeniden inşa etmeye çalışıyorum, yapmak istediğim pek çok şey var ve ne yapmak istediğimi tam olarak biliyorum."

"Her şey ekibinize katacak iyi insanlar bulmak ve çeşitlilik sağlamakla ilgili. Yerine getirmeye çalıştığım şeyin merkezinde her zaman bu var." 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton'ın yeni yönetim yapısının ilk sınavı, Ferrari ile yapılan 2025 görüşmeleriydi.

Zor bir Aralık ayının ardından Hamilton, Ferrari fırsatının her şeyi "alt üst" ettiğini ve anlaşmanın istediği gibi olmasını sağlamak için perde arkasında daha fazla çalıştığını söyledi.

"Ocak ayıydı... Fırsat geldiğinde her şey tersine döndü. Durum tespiti yapıp, kendimiz için doğru kararı verdiğinizden emin olmak için tek başınıza geçirdiğiniz çok zaman vardı. Şahsen doğru kararı verdiğimi hissediyorum."

"Gerçekten heyecanlıyım ama bu yıl için de heyecanlıyım. Mercedes'in bir şampiyonluk daha kazanacağını biliyorum ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum çünkü ekibimizin çeşitliliği ve sahip olduğumuz süreçler açısından uygulamaya koyduğumuz pek çok şey var."

"Uzun vadede her zaman bu sürecin ve takımın geçirdiği gelişim sürecinin bir parçası olacağım."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Red Bull hâlâ biraz önde"
Sonraki haber Ocon: "Alpine sezona kötü başlayacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
FIA, sprint formatını resmen onayladı

FIA, sprint formatını resmen onayladı

Formula 1

FIA, sprint formatını resmen onayladı FIA, sprint formatını resmen onayladı

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Horner: "Süreç bittiği için mutluyum"

Horner: "Süreç bittiği için mutluyum"

Formula 1

Horner: "Süreç bittiği için mutluyum" Horner: "Süreç bittiği için mutluyum"

Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"

Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"

Formula 1

Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi" Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Formula 1
Bahreyn GP

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'" Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Son Haberler

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık" Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Piastri: "Red Bull hız saklıyor" Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye