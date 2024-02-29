Hamilton, F1 menajerlik ekibinde yaşanan karışıklığın ortasında "zor bir kış" geçirmiş

Yedi kez şampiyon olan Hamilton, yetenek danışmanlığı şirketi Copper'da geçirdiği üç yılın ardından önceki menajeri Penni Thow ile yollarını ayırdı ve onun yerine uzun süredir arkadaşı olan eski sürücü Marc Hynes ile çalışmaya başladı.

Hamilton, Thow'un şirketiyle yollarını ayırmasının dostane bir karar olduğunu ve kış boyunca "çok düşündükten" sonra kendi yoluna gitmeye karar verdiğini açıkladı.

F3 ve Formula Renault'daki ilk yıllarında sürücü koçluğu yapan Hynes ile tekrar bir araya gelen Hamilton, süreci şöyle anlattı: "Zor bir kış olduğunu söyleyebilirim. Hatta çok sıra dışı bir kıştı."

"Aralık ayı boyunca çok ama çok derinlemesine düşündük."

"Yeniden şekillendirilmesi çok zaman alan yönetim tarafıyla alakalı şeyler yaşandı. Bu asla kolay bir süreç olmuyor fakat dostane bir karardı."

"Şu anda sadece kendi ekibimi yeniden inşa etmeye çalışıyorum, yapmak istediğim pek çok şey var ve ne yapmak istediğimi tam olarak biliyorum."

"Her şey ekibinize katacak iyi insanlar bulmak ve çeşitlilik sağlamakla ilgili. Yerine getirmeye çalıştığım şeyin merkezinde her zaman bu var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton'ın yeni yönetim yapısının ilk sınavı, Ferrari ile yapılan 2025 görüşmeleriydi.

Zor bir Aralık ayının ardından Hamilton, Ferrari fırsatının her şeyi "alt üst" ettiğini ve anlaşmanın istediği gibi olmasını sağlamak için perde arkasında daha fazla çalıştığını söyledi.

"Ocak ayıydı... Fırsat geldiğinde her şey tersine döndü. Durum tespiti yapıp, kendimiz için doğru kararı verdiğinizden emin olmak için tek başınıza geçirdiğiniz çok zaman vardı. Şahsen doğru kararı verdiğimi hissediyorum."

"Gerçekten heyecanlıyım ama bu yıl için de heyecanlıyım. Mercedes'in bir şampiyonluk daha kazanacağını biliyorum ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum çünkü ekibimizin çeşitliliği ve sahip olduğumuz süreçler açısından uygulamaya koyduğumuz pek çok şey var."

"Uzun vadede her zaman bu sürecin ve takımın geçirdiği gelişim sürecinin bir parçası olacağım."