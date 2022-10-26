Hamilton, F1 kadın destek serisini olumlu karşılıyor ve bu yönde daha çok adım atılmasını istiyor

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Hamilton perşembe günü Austin'de söz edilen kadın yarışçıları teşvik etme konusunu ele aldı ve F1 organizasyonunun şu anda finansal sorunlar nedeniyle askıya alınan W Serisini kurtarmak için daha fazlasını yapabileceğini öne sürdü.

Hamilton, "Organizasyonu, Liberty'i ve F1'i düşündüğümüzde; bu alanda yardım etmek onlar için büyük bir olay olmazdı. Genç kadınları teşvik etmek için daha fazlasını yapmalıyız.” demişti.

Hamilton bu yorumları yaptıktan kısa bir süre sonra, F1'in halihazırda F4 seviyesinde ve dolayısıyla W Serisi'nden daha genç sürücüler için gerçekleştirilecek bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yeni şampiyona, mevcut FIA Formula 2 ve Formula 3 organizasyonu çatısı altında yürütülecek.

Bu girişim hakkında Hamilton, "Kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım."

"Ama mesele bir kadın sürücü bulmak değil. Burada binlerce iş var, ama kadınlar için çok, çok az pozisyonlar var."

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yani dün gece pilotlar toplantısında; oradaki yaklaşık 70 kişiden sadece 2 tanesi kadın, 2 tanesi ise siyahiydi. 15 yıl sonra da bu sporda hâlâ aynı şeyi görüyorsanız bu durum gerçekten tezat oluyor."

"Bu yüzden, sadece yarışmaya çalışan genç kızları desteklemek ve dikkatleri üzerlerine çekmek için değil; aynı zamanda 8000 kızı bilime, teknolojiye, mühendisliğe, matematiğe ve motor sporlarına yönlendirmeliyiz." dedi.

Hamilton, özellikle yönetimdeki roller için padokta daha fazla çeşitlilik görmek istediğini söyledi.

Britanyalı pilot, "F1'de daha yüksek pozisyonlara, o pozisyonlarda eşitliğe ve şeffaflığa ihtiyacımız var. Takımların garajlarına baktığım zaman, neredeyse tüm çalışanlar beyaz erkeklerden oluşuyor."

“Aralarında kadınlar varsa da, onlar daha çok arka planda çalışıyorlar. Onları daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor, böylece izleyen genç kızlar burada olmalarının mümkün olduğunu bilebilirler." dedi.