Hamilton: "F1 için yaşlı değilim"

2007 yılında Formula 1 kariyerine başlayan Lewis Hamilton, bu yıl 35. yaşına girdi ve şu anda altı dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Hamilton, eğer bir şampiyonluk daha alabilirse, Schumacher'in şampiyonluk rekoruna ortak olacak.

Pole pozisyonu rekorunu eline geçiren İngiliz pilot, bu yıl galibiyet ve podyum rekorlarını da eline geçirecek gibi görünüyor.

Mercedes pilotu, “Sanırım Formula 1'de kalması için Kimi Raikkonen'e ödeme yapmam gerekiyor! Bu sayede gridin en yaşlı pilotu olmazdım! Neyse ki, Kimi hiçbir yere gitmiyor."

"Hiç yaşlı hissetmiyorum, tam tersi; çok gencim ve şimdi her zamankinden daha iyi durumdayım. Fiziksel olarak formda kalmanın daha zor olduğunu düşünmüyorum, ancak bunun bir noktada kaçınılmaz olarak başıma geleceğinin farkındayım."

"Şu anda kendimi hiç yaşlı hissetmiyorum. Kendimi her zamanki gibi genç hissediyorum. Kendimi hiç olmadığı kadar formda hissediyorum. Sahip olduğum tecrübe sayesinde her şey daha iyi işliyor."

"Ben genellikle rekabetçi biriyim. Yaptığım şeyi seviyorum. Formula 1'de sürekli yeni teknolojiler gelişiyor, yeni zorluklar ortaya çıkıyor. Şampiyonluğu kazandıktan hemen sonra yarış mühendisi Peter Bonnington'dan nelerin geliştirebileceğimi yazmasını istedim. Geçen yıl başaramadığım şeyler vardı ve nasıl daha fazlasını başaracağımı anlamam gerekiyor. Her zaman bir şeyleri daha iyi hale getirebilirsiniz. Zaten her şey mükemmelse, her yarışı kazanmalısınız."

"Geçen yıl nispeten istikrarlı bir performans sergiledim, ancak başarılarım ve başarısızlıklarım oldu. Her zaman sıralama turlarında daha fazlasını yapmak, lastikleri daha iyi anlamak ve sahip olduğumuz teknolojiden daha iyi faydalanmak istiyorum. Formula 1'e yeni pilotlar geliyor, mücadele gittikçe artıyor ve bu yüzden çabaları iki katına çıkarmanız gerekiyor." dedi.

Hamilton, çalışma tarzının Michael Schumacher'den farklı olduğunu söyledi.

"Her birimizin kendi çalışma yaklaşımı var. Michael Schumacher'e yardım eden şey bana hiçbir şey getirmezdi. Her zaman kendi yolunu bulmalısınız. Psikoloji kilit bir rol oynuyor, ama ben bunu kontrol etmeyi başardım. Fiziksel durum da önemli. Hızlar artıyor ve daha hızlı sürerseniz, direksiyon başındaki yük artıyor, yüksek kuvvetler geliyor."

"Yarış hafta sonunda antrenman yapmak bana yardımcı olmuyor. Grand Prix hafta sonlarında bunu yapmaya çalıştım, ama daha iyiye gitmedi. O günlerde enerji tasarrufu yapmanız, doğru dengeyi bulmanız gerekiyor. Kendimi iyi hissetmek, enerjik kalmak ve istikrarlı şekilde çalışmak istiyorum. Vejetaryenlik bu sorunun çözülmesine yardımcı oluyor." dedi.