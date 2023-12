Hamilton: "F1 filmi 2025'te vizyona girecek"

İlk olarak 2021 yılında projelendirilen, geçen yıl ise yapımcı, yönetmen ve oyuncu kadroları belli olan filmin çekimleri Silverstone'da resmen başlamıştı.

Çekimler için kendilerine F1 yönetimi tarafından bir garaj ve pit duvarı tahsis edilen film ekibi, Macaristan ve Belçika'da da çalışmalarına devam etti.

Asıl sıkıntı, Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu'nun greve gitmesi nedeniyle başrol Brad Pitt dahil olmak üzere oyuncuların bir süredir çekimlerde yer almamasıydı.

Filmin akıbeti henüz tam anlamıyla bilinmiyor fakat yapımcısı Lewis Hamilton, filmin en iyi ihtimalle 2025 yılında vizyona gireceğini açıkladı.

Bu yıl Miami'de çekilemeyen ek sahnelerin tamamlanması gerektiğini belirten Hamilton, kurgu ve renk düzeltme gibi tüm geleneksel yapım aşamalarının bitirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hamilton, "Muhtemelen film, post-prodüksiyonu bitirmemizin ardından 2025'in başlarında gösterime girecek." diye ekledi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid