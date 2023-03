Hamilton: "F1 dışında da bir hayata sahip olmak harika!"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sadece pist üstünde değil, pist dışında da oldukça aktif bir hayata sahip.

Kendi moda koleksiyonuna ve yapımcılık şirketine sahip olan Hamilton'ın ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiği de bilinen bir gerçek.

Avustralya GP'si öncesi basın toplantılarında bu konu hakkında konuşan Hamilton, herkesin kendini mutlu edecek bir aktiviteyle uğraşması gerektiğini düşünüyor.

"Sporun da dışında bir hayata sahip olmak harika, örneğin az önce Valtteri'yi [Bottas] parmak arası terliklerle, çoraplarının etrafındaki bronzluk çizgileriyle gördüm! Her geçen gün daha da kendisi gibi davranabildiğini ve neler yapmak istediğini bildiğini görmek harika. "

"Aslında bu herkes için bir keşif süreci, değil mi; yani hayatınızı birkaç parçaya bölmek ve zaman zaman pistten uzakta mutluluk için yer açmak. Aynı şey buradaki herkes için geçerli, hepimiz çok çalışıyoruz, sürekli seyahat ediyoruz, ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan uzakta kaldığımız için pek çok şeyi kaçırıyoruz.

"Peki kendinize ve sizi mutlu eden şeylere zaman ayırmak için ne yapıyorsunuz? Bir dil kursuna gitmek, bir enstrüman çalmak ya da futbol oynamak, her ne olursa olsun, sevdiğiniz bir şey bulduğunuzdan emin olmak ruh sağlığı için çok önemli bir şey."

"Valtteri'nin bu tür şeyler yapmaya başlaması çok güzel, kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton