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Hamilton: "F1 dışında da bir hayata sahip olmak harika!"

Lewis Hamilton, bir kez daha pist dışında da ilgi alanlarına sahip olmanın öneminden bahsetti ve bu konuda adımlar atan Valtteri Bottas için mutlu olduğunu söyledi.

Altay Gök
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Hamilton: "F1 dışında da bir hayata sahip olmak harika!"
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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sadece pist üstünde değil, pist dışında da oldukça aktif bir hayata sahip.

Kendi moda koleksiyonuna ve yapımcılık şirketine sahip olan Hamilton'ın ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiği de bilinen bir gerçek.

Avustralya GP'si öncesi basın toplantılarında bu konu hakkında konuşan Hamilton, herkesin kendini mutlu edecek bir aktiviteyle uğraşması gerektiğini düşünüyor.

"Sporun da dışında bir hayata sahip olmak harika, örneğin az önce Valtteri'yi [Bottas] parmak arası terliklerle, çoraplarının etrafındaki bronzluk çizgileriyle gördüm! Her geçen gün daha da kendisi gibi davranabildiğini ve neler yapmak istediğini bildiğini görmek harika. "

"Aslında bu herkes için bir keşif süreci, değil mi; yani hayatınızı birkaç parçaya bölmek ve zaman zaman pistten uzakta mutluluk için yer açmak. Aynı şey buradaki herkes için geçerli, hepimiz çok çalışıyoruz, sürekli seyahat ediyoruz, ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan uzakta kaldığımız için pek çok şeyi kaçırıyoruz.

"Peki kendinize ve sizi mutlu eden şeylere zaman ayırmak için ne yapıyorsunuz? Bir dil kursuna gitmek, bir enstrüman çalmak ya da futbol oynamak, her ne olursa olsun, sevdiğiniz bir şey bulduğunuzdan emin olmak ruh sağlığı için çok önemli bir şey."

"Valtteri'nin bu tür şeyler yapmaya başlaması çok güzel, kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, on the podium

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton

Hamilton'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve özellikle de 38 gibi geç bir yaşa ulaştığı da düşünüldüğünde emekliye ayrılabileceği dahi konuşuluyor.

Bunun yanı sıra diğer takımlar da bir seçenek, ancak Red Bull kendisine kapıları çoktan kapattığı için Mercedes'ten daha rekabetçi bir takımla anlaşamama ihtimali yüksek.

Tüm bu dedikodulara rağmen sık sık Mercedes'te kalmak istediğini açıkça belirten Hamilton, benzer bir soru üstüne geleceği hakkında hiçbir şüphe duymadığını belirtti.

Hamilton, "Kendimi evimde gibi hissetmeye devam ediyorum, burada bir aileyiz.

"Dürüst olmak gerekirse kendimi son günlerime kadar Mercedes'te görüyorum. Efsanelere bakarsanız, Sir Stirling Moss son günlerine kadar Mercedes'teydi, benim için de bu imkana sahip olmak büyük bir hayaldi."

"Takımda harika müttefiklerim var, neredeyse herkesle harika ilişkilere sahibim. Kişisel olarak, takıma yardım etmeye devam edebildiğim sürece, takımı ileriye götürmeye ve gerçekten katkıda bulunmaya devam edebildiğim sürece kalmak istiyorum.

"Katkı veremeyeceğimi hissettiğim bir nokta olursa, o zaman yerimi genç bir pilota devretme zamanı gelmiş demektir. Ama hala oldukça genç ve iyi durumdayım." dedi.

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