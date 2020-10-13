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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski F1 pilotları, başarıları çok fazla kafaya takıyor"

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Hamilton: "Eski F1 pilotları, başarıları çok fazla kafaya takıyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, eski F1 pilotlarının kendisinin başarılarını ve Formula 1 pilotları içerisindeki yerini neden bu kadar kafaya taktıklarını anlamadığını söyledi.

Pazar günü Nürburgring'de kariyerinin 91. yarış zaferini elde eden Hamilton, Michael Schumacher'e ait rekoru egale etmiş oldu.

Hamilton, son zaferiyle beraber en yakın rakibinin 69 puan önünde yer alıyor ve 7. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış durumda.

Hamilton'ın bu başarısından birkaç gün önce, 3 kez dünya şampiyonu olan Sir Jackie Stewart Hamilton'ı F1'in büyük pilotları arasına koymanın zor olacağını söylemişti.

Stewart, Hamilton'ı Juan Manuel Fangio ve Jim Clark gibi eski pilotlarla kıyasladı. Takvimin uzun olmasının ve modern dönemde takımların dominasyonunun pilotlara yardımcı olduğunu söyledi.

Almanya'da kazanmasının ardından Hamilton, farklı dönemdeki pilotları kıyaslamanın imkansız olduğunu, başkaları tarafından en iyi kabul edilmenin önemli olmadığını söyledi.

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Buna karşı Hamilton, eski F1 pilotlarının bazı yorumlarına şaşırdığını kabul etti.

Hamilton, "Kimsenin işleri yapma şekli nedeniyle vurulması gerektiğini düşünmüyorum."

"Birçok insan, özellikle de eski pilotlar tarafından çok vuruluyorum. Nedense bu konuyu kafalarına çok takıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Belki bir gün bunu atlatırlar."

"Eskiye, eski efsanelere, sürekli olarak hakkımda olumsuz konuşmaya devam edenlere dahi çok büyük saygı duyuyorum. Onların döneminde her şeyin çok zor olduğunu biliyorum, o yüzden onlara saygı duyuyorum."

"Onlar için inanılmaz zordu. Onlar o dönemlerin efsaneleri. Bundan 20 sene sonra ya da ne zaman olursa olsun, geriye dönüp bakarak o dönemin yükselen ve başarılı olan pilotları hakkında olumsuz konuşmayacağım."

"Yaşlı pilotlar olarak sorumluluğumuz, onlara mümkün olduğu kadar ışık vermek olmalı." dedi.

Hamilton, bir sonraki zaferiyle en çok yarış kazanma rekorunun tek sahibi olacak ve her yeni zaferinde bu rekoru bir sonraki seviyeye taşıyacak. Hamilton, görünüşe göre 100 galibiyet barajına ulaşan ilk F1 pilotu olacak.

Hamilton'ın başardıklarının ardından doğal olarak gelecekte bu rekorların bir daha kırılıp kırılamayacağı merak konusu oldu.

Hamilton, "Muhtemelen başkası olacaktır. Max ya da bir başkası, henüz yeni kırdığım bu rekoru kovalayacaktır."

"Bunların kırılmamasını ummak yanlış bir yaklaşım. Onu bu konuda potansiyelini kullanması konusunda cesaretlendirmeliyim."

"Sonucunda o rekoru kırarlarsa, harika olur." dedi.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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