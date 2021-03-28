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Önceki / Bahreyn'de günün pilotu Perez oldu! Sonraki / Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Hamilton: "Erken pit stopun zor olacağını biliyorduk ancak bunu yapmak zorundaydık"

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP'de zafere ulaşan Lewis Hamilton, Max Verstappen'i mağlup edebilmeleri için erken pit stop yapmaları gerektiğini söyledi.

Hamilton: "Erken pit stopun zor olacağını biliyorduk ancak bunu yapmak zorundaydık"

Yarışa 2. sıradan başlayan Hamilton, startta ve ilk turlarda pozisyon kazanamamasının ardından orta lastiklere sahip olmasına rağmen erken bir pit stop yaparak sert lastiklere geçti.

Hamilton, erken pit stop sayesinde ilk pit stopların ardından lider Verstappen'i geçerek ilk sıraya yükseldi ve 2. pit stoplarda da benzer şekilde Verstappen'den önce pite gelerek bunu sürdürdü. Ancak erken pit stop nedeniyle Hamilton, aynı lastik setiyle 28 turu tamamlamak zorunda kaldı.

Verstappen, son pit stopa Hamilton'dan 10 tur sonra geldi ve yarışa yaklaşık 8 sn geride döndü. Verstappen, kalan turlarda sürekli olarak Hamilton'la farkı kapattı ve geçmeyi başardı ancak 4. virajda pist sınırları dışında geçtiği gerekçesiyle hemen uyarı aldı ve yerini geri vermek zorunda kaldı.

Hamilton, kalan turlarda Verstappen'i arkasında tutmayı başardı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.

Hamilton, "Ne zor bir yarıştı ama! Kesinlikle erken bir şekilde pite gelmemizin ardından zor olacağını biliyorduk ancak Max'e karşı bunu yapmak zorundaydık. Onlar hafta sonu boyunca harika performans gösterdiler. Bu yüzden gerçekten özel bir şey yapmamız gerekiyordu."

"Son bölüm için pite geldiğimizde çok fazla zorlama ve lastiklerin yarış sonunda canlı olması için bir denge bulmamız lazımdı. Yarışın sonunda Max beni zorladı ancak onu arkamda tutmayı başardım. Bir süredir geçirdiğim en zor yarışlardan birisiydi, bu açıdan minnettarım. Fabrikadaki ve buradaki herkese, sürekli sınırları zorladıkları ve arkada olduğumuzu hissettiğimizde dahi asla pes etmedikleri için çok büyük teşekkür ediyorum." dedi.

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Her zaman mücadele istediğini söyleyen Hamilton, Verstappen'le yaşayacakları mücadele konusunda heyecanlandığını kabul etti.

Hamilton, "Kesinlikle heyecanlıyım. Her sene bu konu hakkında konuşuyorlar. Zirveye çıktığınızda, orada kalmaya çalıştığınızdan emin olmalısınız. Zamanlama çok önemli. Ben zirveye yakın olduğumu düşünüyorum ve Max şu anda gerçekten iyi iş çıkarıyor. Bu şekilde performans göstermemiz için her şeyi yapmamız lazım ancak biz mücadeleyi seviyoruz. Ben mücadeleyi ve hâlâ yaptığım işimi seviyorum." dedi.

Hamilton her ne kadar Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olsa da, 2006'dan bu yana sadece iki defa sezonun ilk yarışını kazanmıştı. Bu seneki zaferle 3. kez sezonun ilk yarışını kazanmış oldu.

Hamilton, "Bugün araç içerisinde çok zordu ancak harika bir yarış oldu. Bizim için gerçekten iyi bir başlangıç oldu."

"Testlerden sonra 0.6 ya da 0.8 sn geride olacağımızı düşünüyorduk. Bu açıdan geçen hafta yaptığımız çalışma muazzamdı. Bugün herkesi bu kadar coşkulu gördüğüm için gurur duyuyorum." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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