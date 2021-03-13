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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Endişelenmek için herhangi bir sebep yok"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, testin ilk iki ünündeki zorluklara rağmen iyimser kalmaya devam ediyor.

Hamilton: "Endişelenmek için herhangi bir sebep yok"

Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilen testin sabah bölümünde piste çıktı ve araçla sık sık boğuştuğu görüldü.

İngiliz pilot bir noktada rüzgarın da etkisiyle spin atarak çakıl havuzuna gömüldü.

Hamilton, sabah seansının ardından verdiği demeçte, aracın dengesiz olduğunu ancak endişelenmek için herhangi bir sebep olmadığını dile getirdi.

Hamilton, “Aracın hissiyatı düne kıyasla değişmedi. Pistin durumu biraz iyileşti ve bu da dengenin biraz daha iyi hale gelmesine katkıda bulundu, ancak hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var."

"Bugün rüzgarın yönü büyük oranda değişti ve dün aracı zorlamanın imkansız olduğu bazı yerlerde aracı zorlamayı mümkün kıldı. Ayrıca, 13. virajda çok sert bir rüzgar vardı."

"Aracın arka tarafı, kural değişikliğinin ardından pek iyi davranmıyor fakat buna bir çözüm arıyoruz."

"Takım, mümkün olduğunca verimli olmaya çalışıyor. Örneğin, şimdiye kadar Red Bull'dan daha az mesafe kat ettik, ancak programımıza sadık kalmaya ve pek çok tur atmaya çalışıyoruz."

"Bugün testin ikinci günü ve takım kendi görevlerine odaklanmış durumda. Aracı daha iyi anlamaya çalışıyoruz ve şu ana kadar endişelenmemiz için herhangi bir sebep yok."

"Sanırım tıpkı bizim gibi diğer takımlar da kendi programları üzerinde çalışıyorlar." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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