Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

Lewis Hamilton, 2007 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve bu süreçte Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Jenson Button ve Nico Rosberg gibi şampiyonlara karşı mücadele etti.

Ayrıca son dönemde Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi genç yetenekler de geldi.

Vettel ve Hamilton uzun süredir şampiyonluk için birbirleriyle çekişiyorlar ve özellikle 2017 ile 2018'de birbirleriyle yakın bir mücadele verdiler.

İkilinin arası zaman zaman gerilse de birbirlerine karşı olan saygılarını hiç kaybetmediler.

Mercedes'in Twitter üzerinden yayınladığı bir videoda Hamilton'a en zorlu rakibinin kim olduğu soruldu ve Hamilton, "Sebastian derdim." diyerek yanıt verdi.

Hamilton, Mercedes'le kazandığı en iyi zaferin hangisi olduğu sorusuna, "Gerçekten birisini seçemiyorum. Zaferlerimiz her birinin anlamı farklıydı. Mesela 2018 Brezilya GP'de takımın şampiyon olmasına yardımcı olmam mükemmeldi." yanıtını verdi.

En iyi pole turlarıyla ilgili de, "Sanırım ilk pole pozisyonum 2007 Kanada'daydı ve çok önemliydi. 2018 Singapur'daki turum benzersizdi ve muhtemelen Monako'da da çok iyi turlar attım. Hepsi farklı. Bazen harika olduğunu düşünüyorsunuz, bazen korkunç olduğunu düşünüyorsunuz ama yine de pole pozisyonunu alıyorsunuz." dedi.