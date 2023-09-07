Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu

Singapur'da dört kez kazanan Hamilton, takımının yüksek y re basma gücü paketinin işe yarayacağına inanıyor.

Temmuz ayında, Mercedes'in güçlü olduğu bir başka yer olan Macaristan'da Hamilton pole pozisyonunu almıştı.

İtalya yarışından sonra Hamilton, "Bunun [Monza] bizim için en kötüsü olabileceğini hissediyorum. Singapur'un tamamı yüksek yere basma kuvvetine sahip ve yüksek basma kuvveti kanadımızı taktığımızda genellikle biraz daha iyiyiz. Buradaki kadar kötü değil. Umarım haklıyımdır." dedi.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın duygularını yineleyerek Mercedes'in Singapur hafta sonundaki sonuçları "en üst düzeye çıkarması gerektiğini" söyledi.

Bu arada, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, araçlarının baskın olduğu diğer son mekanlara göre cadde yarışında daha zor zamanlar geçirebileceklerini belirttiler.

Singapur'da henüz kazanamayan Verstappen, buranın RB19 için en iyi pist olmayacağını kabul etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Takımın beklentileri sorulduğunda Verstappen, "Sanırım bizim için biraz daha zor olacak. Ama göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve elbette oraya gidip tekrar kazanmaya çalışacağız. Ama bizim için en güçlü hafta sonu olmayacağını söyleyebiliriz." şeklinde cevap verdi.

Cadde pistlerinde uzman olarak bilinen geçen yılın galibi Perez de Red Bull için daha zor bir hafta sonu olabileceğini kabul etti.

Meksikalı pilot, "Max'e katılıyorum, bence her şeyin olabileceği bir hafta sonu olacak."

"Ve umarım çok güçlü bir Cumartesi günü geçirebiliriz, çünkü eğer ön sıradan başlamazsanız, zafere ulaşma şansınız çok düşük olur. Umarım geçen yıl orada yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz." dedi.

Aston Martin bu sezon yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde güçlü bir performans sergiledi ancak 2008 ve 2010 Singapur galibi Fernando Alonso takımla ilk zaferini kazanma ihtimalini düşük görüyor.

Alonso, "Singapur'da Monza'dan daha iyi olacağımız kesin ama bir yarış kazanmak? Red Bull'un her Pazar olağanüstü olduğu bir ortamda bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bakalım göreceğiz."

"Son iki cadde pistinde, Monako'da Alpine Esteban [Ocon] ile sıralama turlarında ve yarışta üçüncülük ile çok güçlüydü ve Bakü'de Leclerc ile pole pozisyonunda olan Ferrari'nin üstünlüğü vardı, o yüzden Singapur'da göreceğiz." dedi.