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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"

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Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"
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Belçika GP'nin galibi Lewis Hamilton, yarışın pek dışarıdan göründüğü kadar kolay geçmediğini söyledi ve takımını aldıkları başarılara rağmen kontrolü kaybetmediği için tebrik etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, tüm yarışı kontrol altında götürdü ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 8, Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 15 sn önünde yarışı ilk sırada tamamladı.

Hamilton böylece bu sene 5. kez kazanırken kariyerindeki 89. yarış zaferini elde etti. Mercedes ise Steiermark GP'den sonraki ilk dublesini aldı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "En kolay yarışlardan birisi değildi. Birkaç sorun yaşadık. 5. viraja gelirken lastikleri kilitledim ve sonrasında vibrasyon oldu. Ardından bir kez de son viraja gelirken lastikleri kilitledim."

"Lastik sıcaklıkları yavaş yavaş düşüyordu. Ne kadar zorladığınızın önemi yok. Lastiklerde kauçuk kaybettikçe, sıcaklığı da kaybedersiniz. Bu yüzden biraz zorlandık ancak her şey yolundaydı. Silverstone'dakine benzer bir durum olması ihtimaline (lastik patlatma) karşı biraz gergindim, bu yüzden lastiklerimi kontrol altında tuttum. Ancak lastiklerimde daha fazla kauçuk olduğunu gördüm, bu açıdan her şey yolundaymış diyebilirim." dedi.

 

Hamilton, Mercedes'in elde ettiği üstün başarıların herkesi mutlu etmediğinin farkında olduklarını söyledi ancak buna karşı daha fazla başarı elde etmek için çabalayan takım çalışanlarını övdü.

Hamilton, "Herkesin Mercedes'i önde görmek istemediğini biliyorum ancak ne kadar başarı elde ederseniz edin, önemli olan başınızı eğip çalışmaya devam etmek. Fabrikaya döndüğümüzde kimse kutlamıyor. Herkes, bir sonraki yarışı nasıl kazanabileceğimize odaklanıyor. Bu çalışma açısından inanılmaz bir mentalite. Ekip kendini ve aracı tanımaya devam ediyor ve her hafta sonu gelişiyor."

"35 yaşındayım, 36 olacağım ancak her zamandan daha iyi hissediyorum, bu olumlu bir şey.  Takım ve fabrikadaki herkese gerçekten minnettarım." dedi.

Hamilton, ilk viraja gelirken arkasındaki Bottas'ın çok uzağında olmasa da Eau Rouge çıkışında Bottas ile yeterli farkı açmayı başardı ve yerini korudu.

İlk turu değerlendiren Hamilton, "Burada birinci viraj öncesinde en kısa düzlüklerden birisi olduğu için start anı kabus gibi oluyor. İlk virajda gaza basarken biraz sıkıntı yaşadım ancak onu yaşamasaydım sorun yaşayabilirdim çünkü düzlükte beni geçebilirdi. Bu durum dürüst olmam gerekirse benim işime yaradı çünkü tepeye tırmanmadan önce beni yakaladı. Bu yüzden tepeye çıkmadan önce ayağını gazdan çekmek zorunda kalmış olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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