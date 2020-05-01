Hamilton: "En büyük rakibim kendim"

Lewis Hamilton şimdiye kadar altı şampiyonluk kazanmayı başardı ve artım Michael Schumacher'in rekorlarını kırmaya çok yakın görünüyor.

Mercedes pilotu, böyle bir başarı elde edebilmek için yetenek, sıkı çalışma, tutku ve yenilgilerle baş edebilme yeteneğine ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

“Hiç kimse sadece yetenekli bir Formula 1 sürücüsü olarak kalmaz. Sezon boyunca formda kalmak için düzenli olarak antrenman yapmanız gerekir. Benden sekiz kat daha ağır bir aracı sürmem gerekiyor, bu yüzden günlük rutinim ve doğru beslenmem gibi şeyler çok önemli."

"Bana göre, insanlar bazen agresifliği tutkuyla karıştırıyor. Formula 1'de başarılı olmak ve zaferler elde edebilmek için tutkuya ve belli bir zihniyete ihtiyacınız var. Genç nesil sürücüler her zaman daha deneyimli sürücülere meydan okumak istiyorlar ve hız başarının anahtarıdır, ancak deneyim ile mücadele etmek kolay değildir."

Hamilton, en büyük rakibinin kim olduğu sorusunu ise farklı şekilde cevapladı.

"Kariyerim boyunca yıllar boyunca çok yetenekli sürücülerle savaştım ve her biriyle mücadele etmek çok özeldi. Her biri zorlu bir mücadeleydi. Ancak sonunda kendime karşı yarışıyorum ve en sert eleştirmen benim."

"Her zaman tutkulu, zafere aç ve hedefi olan bir pilot oldum ve bu asla değişmeyecek. Ama yıllar boyunca hiçbir şey öğrenmediğimi söylemek çılgınca olur."

"Gençliğimde başarısızlıklarla baş etmek benim için daha zordu, onları kalbimde hissettim ve bu da durumu daha da kötüleştirdi. Artık yenilginin daha iyi olmak için bir şans olduğunu biliyorum. Bu konuda duygusal davranmıyorum."

Hamilton sosyal medyayı en iyi şekilde kullanan pilotlardan birisi ve artık sosyal medyada eleştirilmekten korkmuyor.

“Bu felsefenin bir parçası olarak, diğer insanlarla iletişim kurarken kendinizi korumanın ve sosyal mecralarda açık kalmanın son derece önemli olduğuna inanıyorum."

"Benim pozisyonumdaki bir kişinin eleştirileceğini biliyorum, ancak taraftarlarımın beni her zaman destekleyeceğini de biliyorum."

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