Hamilton: "En büyük pilot olmaya çalışıyorum"

Hamilton, Brezilya GP'de Max Verstappen'i galibiyet mücadelesinde mağlup edememesi dışında sondan bir önceki turda Red Bull'un diğer sürücüsü Alex Albon ile mücadele ederken hata yaptı ve genç sürücünün spin atmasına neden oldu.

Hamilton yarışı podyumda tamamladı ancak bu kazada suçlu bulunduğu için yarıştan sonra ceza aldı ve podyum dışında kaldı.

Kazanın kendi suçu olduğunu kabul etmekten çekinmeyen Hamilton, şampiyonluğu kazanması sayesinde yarışlara farklı yaklaştığını, aksi takdirde kendisinin Brezilya'da çok rahat bir şekilde ikinci olmayı kabulleneceğini söyledi.

Monaco'daki Gran Turismo Dünya Finali'nde konuşan Hamilton, "Son yarışa bakarsanız, sert mücadele ettim."

"Eğer şampiyonluk mücadelesi devam ediyor olsaydı, o zaman ikinci olurdum. İkincilikten çok mutlu olur, puanları kazanırdım."

"Tabii ki ne zaman zorlayıp ne zaman zorlamamanız gerektiği arasında bir denge bulmalısınız. Bu sene gerçek manada ilk defa böyle zorlayabildim. Zorlarken sınırları aştım ve neler olduğunu gördüm."

"Hâlâ yaşanan temasın bedelini ödüyorum ancak onlar yaşanmasaydı, o hataları yapmasaydım... Genelde hata yapmak istersiniz, çünkü ancak hatalarınızdan ders çıkarabilirsiniz." dedi.

Hamilton, her alanda ekstra zorladığını çünkü F1'deki en büyük pilot olmak istediğini söyledi.

Hamilton, "Olgun, antrenmanlarda çok hızlı olan ancak yarışta hızlı olamayan pilotlar var."

"Hâlâ yarışlarda çok fazla hata ve kaza yapan, ancak aslında her şeyi bir araya getirebilse tek turda iyi performansa sahip pilotlar var."

"Ve frenlemede iyi olan ya da lastiklerini daha iyi koruyan farklı pilotlar var."

"Tabii ki hepsinde iyi olmak istiyorsunuz. Her zaman en harika sürücü olmak için, en büyük pilot olmak için çalışıyorum. Bu yüzden çok fazla şeyi doğru yapmam lazım." dedi.

Hamilton, her sene en iyi olma çalışmasının sıfırlandığını, kendisini diğerlerinin önünde kılacak faktörlere odaklandığını söyledi.

Hamilton, "F1 pilotuysanız, iletişim rutini konusunda dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Her sene, 'Bu sezon lastikleri en iyi kullanan ilk kişi olabilir miyim? Bu araca liderlik yapıp tasarım ekibine doğru yolda yardımcı olabilir miyim?' diye sorarsınız. Arka planda bu tür şeylere dahil oluyorum."

"Sürüş konusunda her zaman mükemmelin peşindeyim, her zaman iyileşmeye çalışıyorum. Seneler ilerledikçe, her sene farklı sürüş tarzlarını öğrendim."

"Her bir viraj diğerlerinden farklı ve her virajda öğrendiğiniz farklı teknikleri kullanırsınız. Tek bir teknik, tüm tur boyunca kullanılmaz."

"Antrenman gerçekten sizi mükemmel yapıyor. Çok fazla test yapma, çok fazla çalışma tüm bu sürecin bir parçası." dedi.