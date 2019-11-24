Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Hamilton: "En büyük pilot olmaya çalışıyorum"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "En büyük pilot olmaya çalışıyorum"
Ekleyen:
, Şef Editör
24 Kas 2019 10:27

Son 6 sene içerisinde 5 şampiyonluk alan Lewis Hamilton, bu sene şampiyonluğunu ilan etmesinden bu yana farklı felsefeyle yarışlara yaklaştığını, yarış içerisinde yaşanan olaylardan ders çıkararak her alanda en büyük pilot olmaya çalıştığını söyledi.

Hamilton, Brezilya GP'de Max Verstappen'i galibiyet mücadelesinde mağlup edememesi dışında sondan bir önceki turda Red Bull'un diğer sürücüsü Alex Albon ile mücadele ederken hata yaptı ve genç sürücünün spin atmasına neden oldu.

Hamilton yarışı podyumda tamamladı ancak bu kazada suçlu bulunduğu için yarıştan sonra ceza aldı ve podyum dışında kaldı.

Kazanın kendi suçu olduğunu kabul etmekten çekinmeyen Hamilton, şampiyonluğu kazanması sayesinde yarışlara farklı yaklaştığını, aksi takdirde kendisinin Brezilya'da çok rahat bir şekilde ikinci olmayı kabulleneceğini söyledi.

Monaco'daki Gran Turismo Dünya Finali'nde konuşan Hamilton, "Son yarışa bakarsanız, sert mücadele ettim."

"Eğer şampiyonluk mücadelesi devam ediyor olsaydı, o zaman ikinci olurdum. İkincilikten çok mutlu olur, puanları kazanırdım."

"Tabii ki ne zaman zorlayıp ne zaman zorlamamanız gerektiği arasında bir denge bulmalısınız. Bu sene gerçek manada ilk defa böyle zorlayabildim. Zorlarken sınırları aştım ve neler olduğunu gördüm."

"Hâlâ yaşanan temasın bedelini ödüyorum ancak onlar yaşanmasaydı, o hataları yapmasaydım... Genelde hata yapmak istersiniz, çünkü ancak hatalarınızdan ders çıkarabilirsiniz." dedi.

Hamilton, her alanda ekstra zorladığını çünkü F1'deki en büyük pilot olmak istediğini söyledi.

Hamilton, "Olgun, antrenmanlarda çok hızlı olan ancak yarışta hızlı olamayan pilotlar var."

"Hâlâ yarışlarda çok fazla hata ve kaza yapan, ancak aslında her şeyi bir araya getirebilse tek turda iyi performansa sahip pilotlar var."

"Ve frenlemede iyi olan ya da lastiklerini daha iyi koruyan farklı pilotlar var."

"Tabii ki hepsinde iyi olmak istiyorsunuz. Her zaman en harika sürücü olmak için, en büyük pilot olmak için çalışıyorum. Bu yüzden çok fazla şeyi doğru yapmam lazım." dedi.

Hamilton, her sene en iyi olma çalışmasının sıfırlandığını, kendisini diğerlerinin önünde kılacak faktörlere odaklandığını söyledi.

Hamilton, "F1 pilotuysanız, iletişim rutini konusunda dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Her sene, 'Bu sezon lastikleri en iyi kullanan ilk kişi olabilir miyim? Bu araca liderlik yapıp tasarım ekibine doğru yolda yardımcı olabilir miyim?' diye sorarsınız. Arka planda bu tür şeylere dahil oluyorum."

"Sürüş konusunda her zaman mükemmelin peşindeyim, her zaman iyileşmeye çalışıyorum. Seneler ilerledikçe, her sene farklı sürüş tarzlarını öğrendim."

"Her bir viraj diğerlerinden farklı ve her virajda öğrendiğiniz farklı teknikleri kullanırsınız. Tek bir teknik, tüm tur boyunca kullanılmaz."

"Antrenman gerçekten sizi mükemmel yapıyor. Çok fazla test yapma, çok fazla çalışma tüm bu sürecin bir parçası." dedi.

Sonraki haber
Brawn: "Schumacher harika bir takım oyuncusuydu"

Önceki haber

Brawn: "Schumacher harika bir takım oyuncusuydu"

Sonraki haber

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
4 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

1s
2
Formula 1

Analiz: Vettel'in duyguları, Ferrari'yi nasıl baltalıyor?

3
Formula 1

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

4
Formula 1

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

2s
5
Formula 1

Vettel: “Hulkenberg’in gidişi, F1’de bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor”

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Steiner: “2021 araçları kısa sürede bugünkü hızına gelecek”
F1

Steiner: “2021 araçları kısa sürede bugünkü hızına gelecek”

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları
F1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"
F1

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

Stroll, 2020 için umutlu
F1

Stroll, 2020 için umutlu

Horner: "İki pilot çarpıştığında kaybeden her zaman takımdır"
F1

Horner: "İki pilot çarpıştığında kaybeden her zaman takımdır"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.