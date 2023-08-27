Hamilton: "En başta doğru karar vermiş olsaydık daha iyi bir pozisyonda olabilirdik"
Lewis Hamilton, yarışta elde ettiği sonuçtan memnun olsa da en başta doğru kararları vermiş olmaları durumunda daha iyi bir pozisyonda olabileceklerini düşünüyor.
Hamilton, Hollanda GP sıralama turlarında Q3'e kalamamış ve Pazar günkü yarışa 13. sıradan başlamıştı.
Orta lastiklerle start alan Hamilton, yarışın ilk turlarında yağmurun bastırmasıyla diğer pilotlar gibi ıslak zemin lastikleri için pite girdi ancak bu karar için geç kaldı.
Sonrasında yarış durağan bir şekilde ilerlese de yine son 10 turda beklenen yağmur bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde geldi ve pilotları tekrar ıslak zemin ve yağmur lastikleri takmaya zorladı.
Günün ardından Hamilton, başladığı pozisyondan yükselerek ön tarafa yaklaşmayı başarsa da en başta verdikleri 'yanlış kararların' daha da yükselmelerini engellediğini belirtti.
Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Çok iyi başlamadık ama puanlara geri dönmek ve altıncı olmak için yaptığım sürüşten gerçekten memnunum."
"Gerçekten iyi bir gün geçirdim. Bugünün bir kefaret olduğunu hissediyorum; dün berbattı, bugün aracı biraz daha iyi bir yöne çevirmeyi başardık ve bir sürü insanı geçtik. Başlangıçta 13. sıradaydım, bir ara sonuncuydum, sonrasında 6. sıraya kadar yükseldim. Yani evet, bundan mutluyum."
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the pits during the red flag stoppage
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ama günün başında doğru kararı vermiş olsaydık kesinlikle daha iyi bir pozisyonda olabilirdik."
"Pite girmeliydik, hepsi bu. Ama yapmadık ve bunun bedelini ödedik; geri dönmek için elimizden geleni yaptık."
"Sanırım bugün tempom vardı. Yarışta Max ile aynı tempodaydık, sadece pozisyonumuzu kaybettik. Bir sonraki yarışta aracın düşük yere basma kuvvetinde nasıl bir performans göstereceğini bilmiyorum." dedi.
Karışık hava koşulları konusunda ise Hamilton, "Fena değildi, çok kötü değildi. Başlangıçta ıslak zemin lastikleri üzerindeyken zorlandık, muhtemelen en zoru buydu." dedi.
Gelecek hafta gerçekleşecek olan Monza yarışı için beklentileri sorulduğunda ise Mercedes pilotu şunları söyledi: "Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok."
"Max arayı çoktan açmış olacak, muhtemelen her zaman olduğu gibi 35 saniye fark olacak."
"Umarım daha iyi bir hafta sonu geçiririz ve belki bir podyum için savaşırız."
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