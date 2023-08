Hamilton: "En başta doğru karar vermiş olsaydık daha iyi bir pozisyonda olabilirdik"

Hamilton, Hollanda GP sıralama turlarında Q3'e kalamamış ve Pazar günkü yarışa 13. sıradan başlamıştı.

Orta lastiklerle start alan Hamilton, yarışın ilk turlarında yağmurun bastırmasıyla diğer pilotlar gibi ıslak zemin lastikleri için pite girdi ancak bu karar için geç kaldı.

Sonrasında yarış durağan bir şekilde ilerlese de yine son 10 turda beklenen yağmur bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde geldi ve pilotları tekrar ıslak zemin ve yağmur lastikleri takmaya zorladı.

Günün ardından Hamilton, başladığı pozisyondan yükselerek ön tarafa yaklaşmayı başarsa da en başta verdikleri 'yanlış kararların' daha da yükselmelerini engellediğini belirtti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Çok iyi başlamadık ama puanlara geri dönmek ve altıncı olmak için yaptığım sürüşten gerçekten memnunum."

"Gerçekten iyi bir gün geçirdim. Bugünün bir kefaret olduğunu hissediyorum; dün berbattı, bugün aracı biraz daha iyi bir yöne çevirmeyi başardık ve bir sürü insanı geçtik. Başlangıçta 13. sıradaydım, bir ara sonuncuydum, sonrasında 6. sıraya kadar yükseldim. Yani evet, bundan mutluyum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the pits during the red flag stoppage

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images