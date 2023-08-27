Prime'a abone ol
Önceki / Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim" Sonraki / Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton: "En başta doğru karar vermiş olsaydık daha iyi bir pozisyonda olabilirdik"

Lewis Hamilton, yarışta elde ettiği sonuçtan memnun olsa da en başta doğru kararları vermiş olmaları durumunda daha iyi bir pozisyonda olabileceklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a stop

Hamilton, Hollanda GP sıralama turlarında Q3'e kalamamış ve Pazar günkü yarışa 13. sıradan başlamıştı. 

Orta lastiklerle start alan Hamilton, yarışın ilk turlarında yağmurun bastırmasıyla diğer pilotlar gibi ıslak zemin lastikleri için pite girdi ancak bu karar için geç kaldı. 

Sonrasında yarış durağan bir şekilde ilerlese de yine son 10 turda beklenen yağmur bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde geldi ve pilotları tekrar ıslak zemin ve yağmur lastikleri takmaya zorladı. 

Günün ardından Hamilton, başladığı pozisyondan yükselerek ön tarafa yaklaşmayı başarsa da en başta verdikleri 'yanlış kararların' daha da yükselmelerini engellediğini belirtti. 

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Çok iyi başlamadık ama puanlara geri dönmek ve altıncı olmak için yaptığım sürüşten gerçekten memnunum."

"Gerçekten iyi bir gün geçirdim. Bugünün bir kefaret olduğunu hissediyorum; dün berbattı, bugün aracı biraz daha iyi bir yöne çevirmeyi başardık ve bir sürü insanı geçtik. Başlangıçta 13. sıradaydım, bir ara sonuncuydum, sonrasında 6. sıraya kadar yükseldim. Yani evet, bundan mutluyum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the pits during the red flag stoppage

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the pits during the red flag stoppage

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ama günün başında doğru kararı vermiş olsaydık kesinlikle daha iyi bir pozisyonda olabilirdik."

"Pite girmeliydik, hepsi bu. Ama yapmadık ve bunun bedelini ödedik; geri dönmek için elimizden geleni yaptık."

"Sanırım bugün tempom vardı. Yarışta Max ile aynı tempodaydık, sadece pozisyonumuzu kaybettik. Bir sonraki yarışta aracın düşük yere basma kuvvetinde nasıl bir performans göstereceğini bilmiyorum." dedi.

Karışık hava koşulları konusunda ise Hamilton, "Fena değildi, çok kötü değildi. Başlangıçta ıslak zemin lastikleri üzerindeyken zorlandık, muhtemelen en zoru buydu." dedi.

Gelecek hafta gerçekleşecek olan Monza yarışı için beklentileri sorulduğunda ise Mercedes pilotu şunları söyledi: "Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok."

"Max arayı çoktan açmış olacak, muhtemelen her zaman olduğu gibi 35 saniye fark olacak."

"Umarım daha iyi bir hafta sonu geçiririz ve belki bir podyum için savaşırız." 

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim"

Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı"

Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı"

Formula 1

Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı" Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı"

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Formula 1

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Formula 1
Hollanda GP

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Son Haberler

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

MGP MotoGP
Katalonya GP

Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak! Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Indy IndyCar
Gateway

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol