Hamilton: "En az üç yıl daha Formula 1'de kalacağım!"

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve İngiliz pilotun emekli olabileceği konuşuluyor.

Ancak Hamilton, en az üç yıl daha sporda devam edeceğini belirtti.

Hamilton, kaç yıl daha yarışacağı sorusuna, "Bu, iyi bir soru. Sanırım öncelikle hiçbir şeyi garanti edemeyeceğimizi düşünüyorum. Ama kesinlikle burada kalmayı planlıyorum. Amacım kesinlikle bu."

"Ne kadar daha yarışmaya devam edecek olmam bilinmeyen bir şey. COVID-19 arası pek çok yönden olumsuzdu ama bazı açıklardan, başka şeylere odaklanmak için çok fazla yaşam ve çok fazla enerji verdi. Dinlenmemizi ve başka şeylere odaklanmamızı sağladı. Bana çok fazla enerji verdi. Belki de daha uzun süre devam etmem için yepyeni bir enerji verdi."

"Tabii ki şuanda sahip olduğum performans seviyesini göstermeye devam etmek istiyorum. Bunu sonsuza kadar yapmak istiyorum. Ama bir noktada fiziksel ve zihinsel formum zayıflayacak. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama önümüzdeki iki veya üç yıl içinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Öyleyse öngörülebilir gelecekte burada olmaya devam edeceğim."

Ayrıca belli bir dönemdeyiz, şu anda benim dönemimden başka bir sürücü yok. Bunun da tamamıyla farkındayım. Bu yüzden deneyeceğim ve buradaki pozisyonumu kazanmaya çalışacağım."

"Her yıl daha da güçlü olduğumu hissediyorum. Sadece dünya şampiyonluklarım olduğu için değil, aynı zamanda nasıl performans göstermeye devam ettiğim açısından da burada kalma hakkı kazanmanız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden amacım, olabildiğince uzun süre iyi performans göstermeye devam etmek. Bu yüzden kendimin, en az üç sene daha yarışmaya devam edeceğini görebiliyorum." yanıtını verdi.