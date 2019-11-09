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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, emeklilikten sonra Mercedes’te kalmak istiyor

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Hamilton, emeklilikten sonra Mercedes’te kalmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Kas 2019 17:20

Lewis Hamilton, Formula 1’den emekli olduktan sonra Mercedes’te kalma ve Daimler ile daha fazla ilişki kurmanın “oldukça çekici” bir fikir olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Hamilton, 2013’te katıldığı Mercedes’teki beşinci, toplamda ise altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti. İngiliz sürücü ilk şampiyonluğunu da 2008’de Mercedes motorlu McLaren ile elde etmişti.

Hamilton’ın Mercedes’le olan mevcut kontratı 2020 sonunda bitiyor, ancak şampiyon sürücü yeni 2021 kurallarıyla beraber F1’de devam edeceğine dair güçlü işaretler verdi.

“Hiçbir şey belli değil, ancak şu an yaptıklarımdan keyif alıyorum ve durmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü yaptığım şeyi seviyorum.”

“Bir mücadele varsa, kurallarda büyük değişiklikler varsa, takımımı en hızlı aracı geliştirmesi için yönlendirmek konusunda bir sürücü olarak yeteneklerimi ve öğrendiğim şeyleri kullanmak benim için bir büyük bir mücadele oluyor.”

“Kendimi başka bir yerde göremiyorum. Mercedes’te olmayı seviyorum. Markanın ve tarihin bir parçası olmayı seviyorum.”

“Mercedes’le beraber kalma fikri ve Daimler ile daha ilişkili olmak oldukça çekici geliyor. Neler olacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Mercedes’le uzun süredir bağlantılı olan Hamilton, şu anda 83 galibiyetle birlikte üreticinin en çok galibiyet alan ismi konumunda yer alıyor. Üreticinin en başarılı ikinci sürücüsü Nico Rosberg’in ise 23 galibiyeti bulunuyor.

Hamilton böylece, aynı motorla en çok yarış kazanma rekorunu da Michael Schumacher’den almış durumda.

Hamilton, aynı takımla en çok yarış kazanma rekorunda ise 72 galibiyetli Schumacher’in 10 galibiyet arkasında yer alıyor.

Hamilton emekli olduğunda Mercedes ile bağlantısının devam edip etmeyeceği sorulduğunda takım patronu Toto Wolff, “Lewis tüm hayatı boyunca Mercedes ile birlikteydi ve birlikte yedi güçlü sezon geçirdik. Sadece profesyonel olarak değil, kişisel olarak da birlikte büyüdük.”

“Bu, yarış takımının ötesinde. Bu, Daimler’in kalbinde.”

“Mercedes harika bir marka, Lewis Hamilton da harika bir marka. Ona rekabetçi bir araç sağlayabilirsek, önceliği olarak kalmaya devam edeceğiz.”

“Önünde pilot olarak birkaç yıllık yarış kariyeri daha var ve sonrasında ortaklığımızı devam ettirmek için hangi fırsatların olacağını göreceğiz. Bu, kesinlikle heyecanlı olacağımız bir şey.” ifadelerini kullandı.

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Editör Scott Mitchell

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