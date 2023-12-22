Hamilton, emeklilik öncesi F1 'hayalini' açıkladı

Güney Afrika yarışı 1970-1980'lerde F1 takviminde Kyalami Pisti'nde düzenlenen bir yarıştı.

En son 1993 yılında takvimde yer alan yarışı Alain Prost F1'deki son sezonunda kazanmıştı.

Spor, sezon boyunca altı kıtaya erişimini artırmak için Güney Afrika'yı da takvime dahil etmek için çalışıyor.

Görüşmeler son birkaç yıldır devam ediyordu; ancak 2023 sezonu için geri getirme planları rafa kaldırıldı.

Hamilton, Afrika kıtasının gelecekte takvimde temsil edilmesini sağlamak için bizzat kendisi çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Güney Afrika'nın takvime girmesi için arka planda çalışıyorum."

"Bu benim için bir rüya gibi, o yarışı alana kadar F1'de kalmalıyım." dedi.