Hamilton: "Emekli olmayı düşünmüyorum"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kısa vadede emekli olmak gibi bir planı olmadığını söyledi.
Lewis Hamilton'ın emekliliği, geride kalan 4 hatta 5 yıllık süreçte düzenli olarak gündeme geldi ve özellikle geçen yılın neredeyse tamamında bu konu konuşuldu.
İngiliz pilot her seferinde iyi hissettiğini ve emekli olmayı düşünmediğini söylese de, özellikle İngiliz basınında çarpıcı iddia atılıyor.
Yine de Ocak ayında 38 yaşına girecek Hamilton'ın 2023 sonuna kadar anlaşması var ve taraflar bu ortaklığı birkaç yıl daha uzatmak istiyorlar.
Vanity Fair dergisine verdiği röportajda Hamilton, emekli olmak gibi bir planı olmadığını dile getirdi.
İngiliz pilot, "Kontratımı uzatmayı düşünmediğimi söyleseydim, yalan söylemiş olurdum."
"Hâlâ görevimin başındayım, hâlâ sürüş yapmayı seviyorum. Hâlâ bunun mücadelesini vermeyi seviyorum."
"Genel olarak, kariyerimi yakın zamanda bitirmem gerekiyormuş gibi gelmiyor."
"Sebastian Vettel Formula 1'den emekli olmaya karar verdi fakat bu benim kendi geleceğim hakkında düşünmeme neden olmuyor."
"Yine de kariyerime başladığım ve çok uzun zamandır birlikte yarıştığım insanların sporu bıraktığı aşamaya geldiğimi hatırlatıyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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