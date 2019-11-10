Hamilton emekli olmayacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2007 yılında başladığı Formula 1 kariyerinde şimdiye kadar altı şampiyonluk almayı başardı ve Michael Schumacher'in rekorlarını birer birer kırıyor.

İngiliz pilotun gelecek yıl podyum ve galibiyet rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılırken, bir şampiyonluk daha alması halinde Alman pilotu yapılacak.

Bununla birlikte Hamilton'ın 2020 sonunda ayrılma ihtimali de bulunuyor. Ancak Hamilton, kendisini çok iyi hissettiğini ve Formula 1'den emekli olmayacağını dile getirdi.

Hamilton, "Emekli olmak istemiyorum. Her sporcunun bir noktada bu zorlu karar vermesi gerekiyor ve tüm hayatımız boyunca yapmayı sevdiğimiz şeyden vazgeçmek çok korkunç."

"Yeteneklerimin zirvesine ulaşıp ulaşmadığımı bilmiyorum, ama zaten o noktaya yakın olduğum çok açık. Enerji dolu hissediyorum, şu anda bir maraton koşabileceğimi hissediyorum ve hâlâ kanıtlayacak şeylerim var."

"Bir şaheser yaratan sanatçı fikrinden hoşlanıyorum. Sonuçta ben de sanat yapıyorum, bir şaheser yaratmaya çalışıyorum ve bu eser henüz bitmedi."

"Nasıl bitireceğim? Bunu henüz bilmiyorum. Ancak bunun çok fazla çaba, büyük bir özveri ve çok fazla dikkat gerektireceğini biliyorum."

"Bunun için çok fazla çaba gerektiğini biliyorum. Ama bir kez bunu yaptım, altı kez yaptım ve zorlamaya devam ettikçe daha fazlasını başarabileceğimi ve daha iyi olabileceğimi biliyorum." dedi.