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Hamilton, emekli olmama kararı aldı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Lewis Hamilton, Toto Wolff'un geçtiğimiz haftaki yorumlarına rağmen emekli olmamayı seçti. İngiliz pilot, Mercedes'i 2022'deki koltuğunu bırakmayacağı konusunda bilgilendirdi.

Hamilton, emekli olmama kararı aldı!

Lewis Hamilton emekli olmuyor. Abu Dhabi'deki hayal kırıklığının ardından, hiçbir açıklamada bulunmayan hatta sosyal medyadan bile paylaşım yapmayan Lewis Hamilton, 2022 yılında 44 numaralı aracıyla gridde olmayı sürdürecek.

Aslında böyle bir ihtimal İngiliz pilot tarafından hiçbir zaman dile getirilmedi. Sadece Mercedes patronu Toto Wolff, Max Verstappen'e ilk şampiyonluğunu getiren tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından yaptığı yorumlarla, İngiliz pilotun emekli olmayı seçebileceğini belirtti.

Fakat Hamilton, mevcut iki yıllık kontratına sadık kalacak ve bu nedenle yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yerini alacak George Russell ile takım arkadaşı olacak..

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Toto Wolff ve Daimler AG'nin üst yönetimi, takımın 2016'da Nico Rosberg ile yaşadığı durumu tekrar yaşamamak için bir an önce netlik istiyordu.

O yıl Alman pilot şampiyon olmasından kısa bir süre sonra emekli olmuş ve Mercedes'i zorlu bir durumla karşı karşıya bırakmıştı.

Ancak kaynaklara göre Hamilton'ın böyle bir şey yapma niyeti yok. Bu yüzden gelecek yıl 8. şampiyonluğunu kazanmak için gridde olacak.

Mercedes de zorlu sezonun ardından rahat bir nefes alacak ve Noel'in tadını çıkarabilecek.

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