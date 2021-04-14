Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı

Yedi kez dünya şampiyonu, 15. Formula 1 sezonuna girdi ve dokuz yıldır dahil olduğu Mercedes’le olan son kontratı sadece 2021'i kapsıyor.

İngiliz pilot sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor olsa da, önümüzdeki 8 aylık süreçte, sporda devam edip etmeyeceğinin kararını vereceğini açıkladı.

36 yaşındaki İngiliz pilot, padok dışında da birçok hobiye sahip. Bu hobilerin arasında moda, müzik, sosyal ve çevresel konular yer alıyor. Bazılarına göre Hamilton, F1’i bıraktığı zaman, spordan komple ayrılacak.

Ancak, Gazzetta dello Sport’la röportaj yapan Hamilton, herhangi bir rol belirtmese de, sporda kalabileceğini söyledi.

Hamilton, ‘’Yarışmayı bıraktıktan sonra da F1’de kalabilirim ve sanırım bunu yapmak istiyorum.’’

‘’Ancak yarışmayacağımı düşünmek benim için zor.’’

‘’Büyürken, içinde olduğunuz şeyleri değiştirmenin daha kolay olduğunu ve daha iyi sonuçlandığını öğrendim. F1 bana birçok insana ulaşmak, onları bilgilendirmek, onlara pozitif mesajlar göndermek ve onları cesaretlendirmek için gereken platformu sağladı."

‘’Bir noktada, bırakmak zorundayım ancak motor sporlarını daha kapsayıcı kılma amacı aklımdan asla çıkmayacak, bu her zaman uğruna savaşacağım bir şey. Bir veya iki yıl yeterli olmayacak.’’ dedi.

Hamilton, Bahreyn Grand Prix’sinden önce emeklilik düşüncelerinin aklında var olduğunu belirtse de, 2021’in sonundan sonra da yarışmaya devam edeceğini düşündüğünü de ekledi.

‘’İçinde bulunduğum pozisyonun, şampiyonayı kazanıp kazanmamamızla ilgisi yok. İşler zora girdiği için pes etmem.’’

‘’Tek yıllık bir sözleşme istedim ve evet, Toto’ya gelecek üzerine birlikte çalışırsak, bunu Ocak’tan önce yapmamızın iyi olacağını söyledim.’’

‘’Kendimi tamamen bu spora adadım. Yaptığım işi seviyorum. İyi mücadeleler çıkaracağız ve bu her zaman sevdiğim bir şeydi.’’

‘’Şu anda içinde bulunduğum durumda, bunun son yılım olduğunu hissetmiyorum. Önümüzdeki sezon gelecek bu heyecanlı kural değişiklikleri de var.’’

‘’Yolun sonuna geldiğimi düşünmüyorum ve önümüzdeki sekiz aylık süreçte, bırakmaya hazır olup olmadığımı anlayacağım. Bırakacağımı düşünmüyorum ancak asla bilemezsiniz.’’