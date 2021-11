Hamilton: "Elimizdeki her şeyi ortaya koyuyoruz"

Hamilton, Meksika'daki ilk antrenmanları ikinci sırada, ikinci antrenmanları ise üçüncü sırada tamamladı.

Araç hakkındaki hissiyatı hakkında konuşan İngiliz pilot, "Araç genel olarak normal hissettiriyor. Büyük bir sorun yaşamadık. An itibariyle elimizdeki her şeyi ortaya koyuyoruz. Ve bana göre an itibariyle bizden daha hızlılar."

"Herhangi bir kaygımız yok. Şu anda ayarlar ile uğraşıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Ancak yere basma kuvvetinde kaybımız var, muhtemelen bu nedenle aramızda yarım saniyelik bir fark var." dedi.

Red Bull, ilk antrenman seansının ardından Mercedes'in motoru açtığını iddia etmişti. Motoru açmanın potansiyel bir cezaya yol açıp açmayacağı hakkında konuşan Hamilton, "Bir ceza yok. Sadece antrenman modları üzerinde çalışıyoruz ancak ceza çekmeyeceğiz."

"Şu anda onlarla mücadele etmeye çalışma konusunda her şey gayet iyi gözüküyor. Ancak şu anda onlar kesinlikle bizim için çok hızlılar." dedi.

İlk antrenman seansının ardından hakemler tarafından çağrılan Hamilton, kınama cezası almıştı. Konu hakkında konuşan İngiliz pilot, "Bu konu hakkında diyebilecek bir şeyim yok." demekle yetindi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas ise günü hakkında şunları söyledi: "Başlarda çok düşük yol tutuş vardı. Pist çok tozluydu. Ve bu nedenle aracın nasıl tepki verdiğini anlamak oldukça zordu ancak büyük bir değişim olmasını da beklemiyordum."

"İkinci seans için daha iyi ayarlamalar yaptık ve çok kötü bir his almadık. Gene de daha fazla zaman bulmamız gerekiyor çünkü Red Bull hızlı duruyor."

Motorların tam kapasitede çalıştırılması iddiası hakkında konuşan Bottas, "Böyle bir şey varsa ben farkında değilim."

"Havuzumda kullanabileceğim motorlar var ve yeni motora geçmeyi düşünmüyoruz bu nedenle her şey gayet iyi olmalı." dedi.