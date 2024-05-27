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Formula 1 Monako GP

Hamilton: "Elimden geleni yapıyorum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Monako GP'de geride kalmasının ardından "elinden geleni yaptığını" söylüyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'sini yarışa başladığı pozisyon olan yedinci sırada tamamladı.

İngiliz pilot, nispeten olaysız geçen yarışın ardından şöyle dedi: "Söyleyebileceğim ya da ekleyebileceğim bir şey yok. Olaysız bir yarıştı."

"Bugün hangi lastikle başlarsanız başlayın uzun bir yarış olacaktı. Yarışın başında bir şeyler olacağını hissettim ve normalde bu durum sert lastiklere geçip, sonuna kadar gitme fırsatı yaratırdı. Fakat bence bugün herkes o kadar yavaş sürdü ki tüm lastikle sonuna kadar dayandı. Yani hiçbir fark yaratmadı."

"Ne diyeceğimi bilemiyorum, bu konuda yorum yapmak ve haber oluşturmak size düşüyor."

"İzlerken nasıl hissettirdiğini bilmiyorum ama eminim insanlar uyuyakalmıştır... Böyle olduğunu hayal edebiliyorum. Lastiklerimizin bütün bir yarışı çıkardığını gördük."

"Burası için lastikler çok sert, dolayısıyla yarışı renklendirmenin yollarını bulmalıyız, belki biraz daha renklendirmek için üç pit stop zorunlu olabilir."

"Şahsen her hafta sonu bu takım için her şeyimi vermeye ve zorlamaya çalışıyorum. Takımın güncellemeler getirdiğini görmekten gerçekten çok mutluyum. Son üç yarışta güncellemeler yaptık ve bu hafta sonu George'un kullandığı şeyler pozitifti."

"Bu yüzden önümüzdeki hafta ben de bunu alacağım. Umarım önümüzdeki birkaç yarışta daha fazlasını alırız ve bu farkı kapatmaya çalışabiliriz."

Hamilton, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hafta sonu pozitif işaretler gördük ve bunlar bize umut verdi çünkü üst üste üç yarıştır güncelleme getiriyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz ve bir sonraki yarışta yeni bir ön kanada sahip olacağız."

"Montreal'deki yarışı şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

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