Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

Hamilton ve Max Verstappen, yarışın birinci dakikasından itibaren hem pist üzerinde hem de bir strateji savaşı içindeydiler ve bu savaşı Red Bull'la birlikte Verstappen kazandı.

Böylelikle Verstappen, Formula 1 takvimine 36 yıl aranın ardından dönen Hollanda Grand Prix'sini kazandı ve taraftarlar bunu büyük coşkuyla kutladı.

Hamilton da yarışın son turunda yumuşak lastiğe geçerek, Zandvoort'ta günün en hızlı turunu attı ve bir ek puanı almış oldu.

Burada yarışmanın nasıl olduğu sorulan Hamilton, genel olarak hafta sonunun harika olduğunu ve elinden gelen her şeyi verdiğini söyledi. İngiliz pilot aynı zamanda şampiyonadaki ana rakibini kutladı.

''Harika bir yarış, harika bir kalabalık. Dürüst olmak gerekirse harika bir hafta sonu oldu. Max harika bir iş çıkardı, onu kutluyorum.''

''Bugün elimdeki her şeyi verdim, elimden geldiğince zorladım. Ancak bizim için fazla hızlılardı. Taraftarlar sayesinde Hollanda'da harika bir zaman geçirdim. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.''

Yarışta zaman zaman trafik vardı ve Hamilton konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bundan sonra ona [Verstappen'e] Nuh diyeceğim. Her trafiğe girdiğinde, önündekiler yolundan çekildi. Trafiği yönetmek zordu.''

Son turda en hızlı turu atan Hamilton, bunun kendisi için yarışın en iyi kısmı olduğunu söyledi.

''Son tur benim için yarışın en iyi kısımlarından biriydi çünkü pist tek turda ve az yakıtla harika. Bu benim en sevdiğim pistlerden biri. Gelecek sezon buraya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.