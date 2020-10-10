Hamilton, Eifel GP'ye orta lastikle başlamak istemiş

Hamilton ve Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas, ikinci sıralama seansında piste orta hamur lastikle çıktılar.

Bu set lastikle atılan ilk turlarda Hamilton ikinci olmayı başarırken, Bottas ise sekizinciliğe geriledi ve Fin pilot için yumuşak lastikle tur atmadan elenme riski ortaya çıktı.

Mercedes her iki sürücünün ikinci seanstaki son turunu yumuşak lastikle atması kararını aldı ve böylece her iki pilot birden rahat bir şekilde üçüncü seansa geçti.

Motorsport.com'un, Mercedes'in yaptığı lastik seçimi hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Hamilton, kendisinin yarışa orta hamur lastikle başlamak istediğini söyledi.

Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: "İkinci seansta kullandığım orta lastik seti ile yarışa başlayabilirdim. Ben, o set ile başlamak istedim, çünkü her zaman farklı bir şey yapmak isterim, ancak takım her ikimizin birden aynı lastikte olmasına karar verdi."

"Yarın, bunun doğru karar olup olmadığını göreceğiz. Bunun doğru karar olduğundan eminim. Diğeri biraz daha zorlu bir seçenek olabilirdi."

Bottas ise Cumartesi sabahı yapılan antrenman seansında yaptığı sürüşlerde, orta lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandığını söyledi.

Fin pilotun açıklaması şu şekilde: "Orta hamur ile piste çıktığımızda pist çok temizdi, bu yüzden lastiği iyi bir şekilde inceleyemedik, piste nasıl tepki verdiğini göremedik. Benim açımdan bu sürüş oldukça zayıftı. Çıkış turunda lastikleri gerekli ısı aralığına getiremedim. Yumuşak lastikte olduğum için mutluyum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton ikinci seansta, üçüncü seanstakine göre daha iyi bir tur attı ve son seansta kendisini pek rahat hissetmediğini söyledi.

İngiliz pilot konu hakkında şunları söyledi: "Verileri detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor, ikinci seansta iyi bir hisse sahiptim ve üçüncü seansa çıktığımda, iki tur birden iyi hissettirmedi, yol tutuş aynı değildi."

Hamilton, yarışta benzer koşulların yaşanması durumunda, özellikle ön lastikleri korumanın zor olabileceğini söyledi.

İngiliz pilot konu hakkında "Normalde pist soğudukça ön lastikler biraz daha zorlanır. Genelde daha çok önden kayma yaşarız. Eğer yarışta güvenlik aracı piste girerse, lastikleri doğru ısıda tutmamız kesinlikle çok zor olacak."

"Hepimiz aynı zorluğu yaşayacağız. Lastiklerin ömrünün ne kadar olacağını bilmiyorum, ancak pist sıcaklığı biraz daha azaldığında, lastiklerin ömrü biraz daha artabilir, çünkü farklı aralıklarda çalışacaklar."

"Buna rağmen umuyorum ki yarın, bir şekilde heyecanlı bir yarış olur."