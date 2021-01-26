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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

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Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"
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Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, 2013'te McLaren'dan Mercedes'e geçerek risk aldığını ancak bu riskin karşılığında şampiyonluk sayısını yediye yükselterek aldığını söyledi.

Lewis Hamilton, 2008 yılında McLaren'la dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başarmış ve 2012 sonuna kadar İngiliz ekiple yarışmıştı.

13 yaşından itibaren McLaren tarafından desteklenen İngiliz sürücü, 2013 yılı öncesinde sürpriz şekilde Mercedes'ten gelen teklifi kabul ederek Mercedes'e geçiş yapmıştı.

Mercedes o dönem McLaren'a kıyasla daha gerideydi ve bundan ötürü Mercedes'e geçerek "hata ettiği" yorumları vardı.

Ancak Hamilton, 2014-20 yılları arasında altı şampiyonluk yaşayarak toplam şampiyonluk sayısını yediye yükseltti. McLaren ise son galibiyetini, Hamilton'ın takım için yarıştığı 2012 yılında aldı.

RaceFans'in özel haberinde, 36 yaşındaki Hamilton'ın Mercedes sponsoru Crowdstrike ile yaptığı röportaja yer verildi.

Hamilton bu röportajda şöyle dedi: "13 yaşımdan itibaren McLaren ile birlikteydim, bu yüzden benim ailem gibilerdi ve orada gerçekten çok güvendeydim, bana iyi bakılıyordu."

"Ancak bana göre McLaren inanılmaz bir geçmişe sahipti, birden fazla şampiyonluk kazanmışlardı, süper başarılıydılar ve bir şeyler kurmalarına yardımcı olamadığımı hissettim. Sonuçta ünlü bir takımdı, zaten tüm bu başarıları elde etmişlerdi. En büyük kupa dolabı onlarındı ve ben de yardım edebileceğim bir yere gitmek ve bir şeyler inşa etmeye çalışan bir takımın büyük bir parçası olmak istedim."

"Bu takıma katıldığımda dolaplarında pek fazla kupa yoktu. Yükseliyorlardı, büyüyorlardı ve bir şeyler inşa etmeye devam ediyorlardı. Takıma daha fazla personel geliyordu. Şahsen bir yere gitmek, bunca yıldır öğrendiğim her şeyi ve McLaren'da çalışmanın getirdiği ayrıcalığı, pek de başarılı olmayan bir takımın başarıya ulaşması için uygulayıp uygulayamayacağımı görmek istedim."

"Elbette, 'Tanrım, bir daha ne zaman kazanacağımı bilmiyorum' gibi düşündüğüm anlar oldu. Yani gerçekten bunun pek çok artısını ve eksisini analiz etmem gerekiyordu. Ancak Senna ‘İlk fırsatta bulduğun boşluğa burnunu sokmuyorsan sen bir yarış pilotu değilsin’ derdi. Benim için de risk almak böyle bir şey. Bence hayatta risk almıyorsan olduğun yerde kalırsın."

"Böyle düşünerek orada kalabilirdim. Ancak geriye dönüp baktığımda, eğer orada kalsaydım şahsen başka bir şampiyonluğum daha olmazdı. Geride kalan 14 yılın ardından bir kez dünya şampiyonu olurdum." dedi.

Schumacher'in 2012 sonrasında F1'de devam etmeye sıcak bakamamasının ardından Mercedes patronu Ross Brawn ve Niki Lauda, Hamilton'ı takıma gelmeye ikna eden isimler oldular.

Hamilton, "Her şey öyle ya da böyle bir sebepten dolayı oluyor. Bu adımı attığım için gerçekten minnettarım. O inanç adımını attım. Niki –huzur içinde uyusun – ve Ross Brawn gibi insanlara ve tabii ki Mercedes'e bana gerçekten inandıkları için teşekkür ederim."

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Editör Kemal Şengül

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