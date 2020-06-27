Hamilton: "Ecclestone düzenindeki çeşitlilik sorununun sebebini şimdi anlıyorum"

Ecclestone, Liberty Media'nın F1'i Ocak 2017'de satın almasından önce, 40 yıl boyunca sporu idare eden kişi konumundaydı.

F1, sporu tüm kitlelere açma konusunda yeni bir kampanyaya başlarken, altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton - F1 tarihindeki tek siyahi sürücü - motor sporlarındaki çeşitliliği geliştirmek amacıyla yeni bir komisyon kurdu.

CNN ile yaptığı röportajda Ecclestone, Hamilton'ın başlattığı hareketin "F1 için iyi veya kötü bir şey yapacağını" düşünmediğini söylemişti ve "pek çok konuda siyahi insanların, beyazlara göre daha ırkçı" olduğunu savunmuştu.

F1 ise Ecclestone'un bu açıklamalarını kınadı ve kendisinin, sporun fahri başkanlık görevinin Ocak 2020 itibariyle sona erdiğini belirtti.

Instagram'ın Hikayeler tarafında yaptığı açıklamalarda Hamilton, Ecclestone'un sözleri hakkında yorum yaptı ve 2007'de başlayan F1 kariyeri boyunca sporun ırkçılık ve çeşitlilik sorunlarına neden dikkat çekmediğini şimdi daha iyi anladığını söyledi.

Hamilton sözlerine şu şekilde devam etti: "Bernie sporun dışında ve farklı bir jenerasyonda gelmiş biri, ancak yanlış olan şey tam da bu - gerçek eşitliğe ulaşılana kadar, bir toplum olarak ne kadar ileri gitmemiz gerektiğini gösteren cahilce ve terbiyesiz şekilde yapılan yorumlar."

"Şu anda, kariyerim boyunca başıma gelen ırkçı tutumlara bir şey denmemesinin ve sporun çeşitliliği konusunda bir şey yapılmamasının sebebini anlayabiliyorum."

"Eğer sporu neredeyse 40 sene boyunca yönetmiş olan biri, biz siyahi insanların her gün yüzleşmek zorunda kaldığı, derinden gelen bu yaraları anlamakta büyük bir anlama zorluk çekiyorsa, onun altında çalışan tüm insanların bu durumu anlamasını nasıl bekleyebiliriz? Her şey yukarıdan başlar."

Hamilton, F1 kariyerinin başında pek çok kez ırkçı söylemlere maruz kalmıştı, bunlardan en önemlisi ise 2008 yılının İspanya Grand Prix'sinde bazı taraftarların, Hamilton'ın McLaren'de Alonso ile yaşadığı rekabet sonrasında, kendisini siyah maske ile karşılaması olmuştu.

Hamilton, yaşadığı bu örneği, kurduğu komisyonu duyurken anlattı ve "tüm yarış kariyeri boyunca ırkçılığın utanç verici yüzüne karşı savaştığını" söyledi. Ecclestone ise CNN röportajında, İngiliz pilotun yaşadığı bu duruma "şaşırdığını" ve "kendisini etkilemediğini zannettiğini" söyledi.

Hamilton, Instagram'da paylaştığı yazısını, motor sporlarındaki uzun süreli değişim için vermek istediği mesaja dikkat çekerek tamamladı.

"Zaman değişim zamanı. Sporumuzun herkese açık olduğu, herkese eşit şans tanıdığı, azınlıklar için eşit şanslar yarattığı bir geleceği yaratmak için sonuna kadar çalışacağım."

"Sesimi, sesi olmayanlar için kullanmaya devam edeceğim ve sporumuzda bir şans yaratmak konusunda temsil edilemeyen herkes için konuşacağım."