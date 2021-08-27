Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"

Belçika Grand Prix’sinin ilk günü ardından konuşan Hamilton, Eau Rouge’daki yeni tümseğin sürüş açısından büyük sıkıntı yarattığını söyledi.

Mercedes pilotu, “Burası harika bir pist. Şimdi Eau Rouge oldukça tümsekli, bazı şeyler oluyor.”

“Ne yaptılarsa, burayı biraz mahvetmişler. Yeni bir asfalt yaması mı döşemişler emin değilim ama tam ek noktasında kocaman bir tümsek var ki bu hiçbir zaman orada yoktu.”

“Vücudunuzu oldukça fazla etkiliyor. Arka tarafınızda bunu hissediyorsunuz. Ancak bunu düzelteceklerinden eminim.”

“Sanırım bu yaşanan toprak kayması, yağmurla ya da onun gibi bir şeyle ilgili.” dedi.

Avrupa’yı etkisinde alan şiddetli yağmurların sonucunda Spa yakın bir zamanda, sele yakalandı ve pist yollarında hasar oluştu.

Ancak Eau Rouge’un verdiği hisse rağmen Hamilton, Max Verstappen’in zaman tablolarında zirvede bitirdiği cuma gününden memnun ayrıldı.

“İyi bir gündü, seanslar çok kısaydı. Bu yüzden çok fazla tur atamadık. Kısa bir süreye sahip olduğunuzda, çok fazla şey öğrenemiyorsunuz.”

“En azından ikinci antrenman seansı sırasında pist kuruydu yani birkaç tur atabildik. Fakat araç pek de benim istediğim gibi değildi o yüzden akşam yapmam gereken işim var ve bunun neden olduğunu bulmaya çalışacağım.” dedi.

Hamilton, hafta sonu için kilit noktanın, takımların Spa'nın farklı sektörlerinin farklı yapısıyla uğraşarak ve pazar günü beklenen yağmurun neden olacağı karmaşayı da dikkate alarak doğru yere basma gücü seviyelerine karar vermek olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Yağmur yağacağı kesinse, daha fazla yere basma gücü isteyeceğinizi düşünüyorum.”

“Fakat yağmur yağmazsa ve hava durumu tahmini yapanlar hatalıysa o zaman düzlüklerde eliniz kolunuz bağlı kalırsınız.”

"Yani evet, ertesi gün yapacağımız ayar değişikliklerinde çok, çok dikkatli ve tedbirli olmalıyız." diye ekledi.