Hamilton: "Düzlüklerin sonlarında sorun yaşıyoruz"

Yarıştaki performansında ve yaşadığı denge sorunlarına değinen Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse bugün araç hiçbir lastik türünü sevmedi. Gerçekten çok ama çok zorlu bir yarıştı.”

“İlk olarak hava aşırı sıcaktı. Startım da pek iyi sayılmazdı, kalkışta zayıf kaldım ama atak moduna geçtiğimde Charles’ı geride bıraktım ve ilk birkaç tur durum fena görünmüyordu.”

“George ile aramdaki farkı bir süre korumayı başardım ancak sonrasında taktığımız her set lastikte arka taraf çok çabuk tükendi. Nedense aracın dengesi de problemliydi ve sürüş çok zordu.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Cuma günü düzlük hızında rakiplerimizin 0.6 saniye gerisindeydik; bugün durum neydi bakmam gerek ama yine önemsiz bir fark olduğunu sanmıyorum.”

“Yol tutuşu olarak da bugün kimseye ayak uyduramadık. Çok zor bir gündü ama yine de aldığımız puanlar için minnettarım. Takım strateji ve pit stoplarda harika bir iş çıkardı, onlarla gurur duyuyorum."

Silverstone öncesinde güç ünitesindeki batarya yönetimi sorununa dikkat çeken yedi kez dünya şampiyonu pilot, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir sonraki motor güncellemesini bir an önce getirebilmek için çok ama çok sıkı çalışmamız gerekecek.”

“Mücadele içindeyken sorun tam olarak saf motor gücünden kaynaklanıyormuş gibi hissettirmiyor; çünkü virajdan çıkarken iyi bir ivme yakalıyoruz.”

“Asıl sorun olarak düzlük sonlarındaki enerji yönetimi konusunda zorluklar yaşıyoruz. Bizim gücümüz düzlük sonunda tükeniyor, özellikle de Mercedes durumlarda güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bunun nedenini bulmalı ve nasıl geliştirebileceğimize bakmalıyız ancak bu güncelleme yakın zamanda gelmeyecektir. Tabii ki haftaya Silverstone için sabırsızlanıyorum, orayı çok seviyorum; fakat maalesef orada da çok fazla düzlük var.”

“Yine de umarım araç orada çok daha iyi bir noktada olur."