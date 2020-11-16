Hamilton: "Dünyayı değiştirmek için F1'de kalmak istiyorum"

Türkiye Grand Prix’sindeki galibiyetiyle 2020 şampiyonluğunu kazanan 7 kez dünya şampiyonu, son haftalarda geleceği hakkında spekülasyonlara konu oluyor.

Fakat Mercedes’le yeni sözleşmesini kesinleştirmek için görüşmelerin hemen öncesinde Hamilton, F1’in ırkçılık karşıtı çabalarının ve daha sürdürülebilir olma hedefinin kendisinde sporun bir parçası olmaya devam etme isteği uyandırdığını söyledi.

İstanbul yarışı sonrasında geleceği hakkında konuşan Hamilton: “Henüz yeni başlamışım gibi hissediyorum. Çok garip. Fiziksel olarak çok iyi durumda hissediyorum ama mental olarak 2020, içinden nasıl çıkacağımı bilemediğim bir mücadeleydi.”

“Ama takımım Team LH yoluyla ve etrafımdaki güzel insanların yardımıyla kafamı suyun üstünde tutmayı ve odaklanabilmeyi başardım, o yüzden gelecek sene daha iyi bir yıl bekliyorum.”

“Kalmayı çok isterim. Burada yapacak çok işimiz var gibi hissediyorum. Henüz yeni başladığımızı biliyorsunuz. Bir spor olarak sorumlu kalmamızı ve gittiğimiz ülkelerdeki insan hakları sorunlarından kaçmadan bunlarla yüzleşmemiz için Formula 1’i zorlamak istiyorum.”

“Böylelikle o ülkelerle etkileşim içinde olabilir ve onlara yardım edebiliriz. Onları güçlendirerek değişmek için gerçekten daha çok şey yapmalarını sağlamak; 20 yıl sonra değil, 10 yıl sonra değil, bugün. F1’e yardım etmek istiyorum; ve bu yolculukta, Mercedes’e de.”

“Ve özellikle spor olarak daha sürdürülebilir bir yönde ilerlemek. Ne zaman daha sürdürülebilir olmamız gerektiği konusu. Bunun bir parçası olmaya çalışacağım, en azından bir süreliğine daha ilk aşamasının.”

Hamilton bu akşam yarış sonrası kutlamalarının muhtemelen 1 kase minestrone çorbası ve1 şişe şarap eşliğinde yarışın tekrarını izlemek olacağını söyledi.

Fakat koronavirüs protokolleri ışığında böyle yaşaması gerektiğini ve bunun alışması gerektiği bir taviz olduğunu söyledi.

“Bu sene dışarıya veya yemeğe gitmedim. Sadece kendi balonumun içinde kalıyorum.”

“Her gün yemeğimi odama istiyorum, genelde heyecanlı şeyler olmuyor. Ve normal olanı da bu, çünkü savaşmam gereken bir şampiyona var ve risk almak istemiyorum.”

“Bence bu sene ömrüm boyunca bulunmadığım tavizlerde bulundum. Ve gerçekten çok zor oldu.”

Hamilton: “Bu akşam eve gideceğim ve muhtemelen yaptığım en heyecanlı şey olmayacak. Büyük ihtimalle yarışı izleyeceğim. Genelde minestrone çorbası içiyorum ama bu sefer kesinlikle 1 şişe şarabım olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.