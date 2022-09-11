Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün Sonraki / Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor

Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayacağı İtalya GP'de DRS trenine takılı kalmaktan endişe duyduğunu söyledi ve böyle olması ihtimaline karşı yanına bir iPad alıp Game of Thrones dizisinin yeni bölümlerini izlemeyi planladığı şakasını yaptı.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor
Haberi dinle

Sıralamalarda 5. olan Mercedes pilotu, güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası aldı, bu yüzden yarışa 19. sıradan başlayacak.

Hamilton, Mercedes ile geçirdiği F1 kariyerinde birçok yarışta başarılı bir şekilde gerilerden yükselmeyi başarsa da, antrenmanlarda Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ı takip edip geçmekte zorlanmasının ardından yarış içerisinde herkesin DRS treninde takılıp kalabileceğini söyledi.

Hamilton, "Cuma günkü antrenmanlarda Valtteri'nin arkasındaydım. Onu ne yakalayabildim, ne de geçebildim."

"Bu yüzden umarım yarışta birilerinin arkasında takılı kalmayız. Ancak herkesin DRS treninde olmasını bekliyorum. Orada oturup stratejiyi, lastik aşınmasının devreye girmesini bekleyeceğiz."

"Yanıma bir iPad alıp DRS bölgesinde yeni Game of Thrones'u (House of the Dragon) izlemeyi düşünüyordum." dedi.

Takım Patronu Toto Wolff, Hamilton'ın korkularını paylaştı ancak yine de W13'ün virajlardaki hızını akıllıca bir strateji ile birleştirmeleri halinde puan alabileceklerini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Wolff, "Kendisini eğlendirmek için bir iPad'e ihtiyaç duyacak ve biz de kendimizi eğlendirmek için bir iPad'e ihtiyaç duyacağız."

"Gerçekten korktuğumuz DRS treninde takılı kalmayacağımızı umuyorum. Virajlarda diğerlerinden daha hızlı olan bir yarış aracımız var. Akıllıca bir strateji yaparsak, yarışta ne olursa olsun onu sağlam puan alabileceği konuma getirebiliriz."

"Bu avantajlı olabilir. Tamamen öne gelebilir ancak bu açıkçası uzun bir oyun olacak." dedi.

Stratejik açıdan yapabilecekleri çok şey olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Daha fazla pit stop olması için buraya en yumuşak lastikleri getirmelilerdi. Ancak bu sert lastikleri getirip durmaya devam ediyorlar. Bu durumda sadece tek pit yapıyorsunuz."

"Yarışta kolay bir tek pit stop olacak ve genellikle bu durumda strateji ile çok bir şey yapamazsınız."

"Ama umarım güvenlik aracı gibi bir durum olur. Bu sene güvenlik aracı zamanlaması konusunda genelde şanssız oldum. Umarım yarışta güvenlik aracı güzel bir fırsat sunar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Önceki haber

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Sonraki haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

Son Haberler

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”

Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix’sine “aptalca ve üzücü” bir şekilde veda ettiğini dile getirirken yarış boyunca hata yapmadığı için kendinden gurur duyduğunu da söyledi.

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayarak yükseldiği İtalya Grand Prix'sini değerlendirirken; Singapur'da neler yapabilecekleri hakkında da konuştu.

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"

Monza'daki yarışın, yeterli tur kalmaması sebebiyle güvenlik aracı ardında bitmesinin ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "FIA, güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi" dedi.

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”

Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı altında sona eren İtalya Grand Prix'sini yeniden başlamak için yeterli zaman olduğunu düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.