Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor

Sıralamalarda 5. olan Mercedes pilotu, güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası aldı, bu yüzden yarışa 19. sıradan başlayacak.

Hamilton, Mercedes ile geçirdiği F1 kariyerinde birçok yarışta başarılı bir şekilde gerilerden yükselmeyi başarsa da, antrenmanlarda Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ı takip edip geçmekte zorlanmasının ardından yarış içerisinde herkesin DRS treninde takılıp kalabileceğini söyledi.

Hamilton, "Cuma günkü antrenmanlarda Valtteri'nin arkasındaydım. Onu ne yakalayabildim, ne de geçebildim."

"Bu yüzden umarım yarışta birilerinin arkasında takılı kalmayız. Ancak herkesin DRS treninde olmasını bekliyorum. Orada oturup stratejiyi, lastik aşınmasının devreye girmesini bekleyeceğiz."

"Yanıma bir iPad alıp DRS bölgesinde yeni Game of Thrones'u (House of the Dragon) izlemeyi düşünüyordum." dedi.

Takım Patronu Toto Wolff, Hamilton'ın korkularını paylaştı ancak yine de W13'ün virajlardaki hızını akıllıca bir strateji ile birleştirmeleri halinde puan alabileceklerini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Wolff, "Kendisini eğlendirmek için bir iPad'e ihtiyaç duyacak ve biz de kendimizi eğlendirmek için bir iPad'e ihtiyaç duyacağız."

"Gerçekten korktuğumuz DRS treninde takılı kalmayacağımızı umuyorum. Virajlarda diğerlerinden daha hızlı olan bir yarış aracımız var. Akıllıca bir strateji yaparsak, yarışta ne olursa olsun onu sağlam puan alabileceği konuma getirebiliriz."

"Bu avantajlı olabilir. Tamamen öne gelebilir ancak bu açıkçası uzun bir oyun olacak." dedi.

Stratejik açıdan yapabilecekleri çok şey olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Daha fazla pit stop olması için buraya en yumuşak lastikleri getirmelilerdi. Ancak bu sert lastikleri getirip durmaya devam ediyorlar. Bu durumda sadece tek pit yapıyorsunuz."

"Yarışta kolay bir tek pit stop olacak ve genellikle bu durumda strateji ile çok bir şey yapamazsınız."

"Ama umarım güvenlik aracı gibi bir durum olur. Bu sene güvenlik aracı zamanlaması konusunda genelde şanssız oldum. Umarım yarışta güvenlik aracı güzel bir fırsat sunar." dedi.