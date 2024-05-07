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Formula 1 Miami GP

Hamilton: "DRS olmasaydı yarışta daha fazla sıra kaybederdim"

Lewis Hamilton, Miami Grand Prix'sinde elde ettiği altıncılığa DRS'nin yardımcı olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the Paddock

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, 2024'e şampiyonluk için yeniden mücadele etme umuduyla gelmişti; ancak takım henüz bir podyum bile elde edemedi.

McLaren'den Lando Norris'in F1 kariyerinde ilk kez zafere ulaştığı pazar günkü Miami Grand Prix'sinde Red Bull nadir görülen bir yenilgi alırken, Mercedes Hamilton ile 6. Russell ile 8. sırayı elde etti.

Bu durum Russell'ın Mercedes'in şu anda en hızlı dördüncü takım olduğunu iddia etmesine neden olurken, Hamilton'a bu değerlendirmeye ne yanıt vereceği soruldu.

Miami GP'sinden sonra Russell'ın iddiasına katılıp katılmadığı sorulan Hamilton şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Bunun nedenini ve önemini gerçekten anlamıyorum."

"Elde ettiğimiz sonuçları ve şampiyonada nerede olduğumuzu gördünüz. Dolayısıyla varsayımlarınızı buna göre yapın."

"Açıkçası ben iyi bir yarış geçirdim. Önümüzdekilerin hızına sahip değildim, ancak DRS sayesinde yarışa tutunabildim."

"Ama DRS olmasaydı muhtemelen sıra kaybedebilirdim."

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