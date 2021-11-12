Hamilton, DRS ihlali sebebiyle inceleme altında!

Hamilton, cumartesi günkü 24 turluk sprint yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk sırayı aldı.

Ancak sıralama turlarının ardından FIA tarafından gönderilen bir bültende FIA teknik delegesi Jo Bauer, Hamilton’ın aracındaki DRS’de bir teknik direktif ihlali olduğunu belirtti.

Bültende, “44 numaralı aracın arka kanadının üst parçasının ayarlanabilir bölümleri, 2021 Formula 1 Teknik Yönetmeliği’nin 3.6.3 maddesine uygunluğu açısından kontrol edildi.”

“Bu parçanın minimum uzunluğunun gereklilikleri yerine getirildi. Ancak maksimum uzunluk olan 85mm, DRS sistemi Teknik Direktif/011-19’a göre ayarlandığında ve test edildiğinde yerine getirilemedi.”

“Bu durumu, değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum.” ifadeleri kullanıldı.

Hamilton’ın aracının teknik bir ihlal yaptığı tespit edilirse, yedi kez dünya şampiyonu sıralama turlarından diskalifiye edilebilir ve sprint yarışına son sıradan başlayabilir.

Mercedes, FIA tarafından resmi olarak görüşmeye çağrıldı ve TSİ 01.15’te görüşme yapılacak.

Hamilton, pazar günkü ana yarış için zaten 5 sıra grid cezası almıştı ve sprint yarışı için de ceza alırsa, İngiliz sürücü için büyük bir darbe olacak.

Jo Bauer, Technical Delegate, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images