Hamilton: "DRS çalışmadı, 1-2 yapabilirdik"

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Dün belki de sezonun en kötü günlerinden birini geçiren Mercedes, bugün büyük bir gelişim gösterdi ve George Russell ile pole pozisyonuna uzanmayı başardı. Böylelikle Mercedes bu sezonki ilk pole pozisyonunu almış oldu.

Pole'ü alan Russell'ın takım arkadaşı Hamilton ise Q3'te DRS sorunları yaşadı ve seansı takım arkadaşının 0.7 sn gerisinde 7. sırada tamamlayabildi.

Aracın düne kıyasla çok farklı olduğunu söyleyen Hamilton, DRS sorunu yaşamasaydı Mercedes'in 1-2 yapabileceğini düşünüyor.

7 kez dünya şampiyonu pilot, "DRS çalışmıyordu. George'u tebrik ediyorum, ilk pole pozisyonunuzu almak her zaman harika bir histir ve takım olarak bizim için de büyük bir olay."

"Tempomuzun bir anda nereden geldiğini bilmiyorum. Hiç beklemezken geldi, bu büyük bir pozitif. Yarın Russell'ı desteklemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu pistte, o pozisyondan başlayarak kazanabilir."

"Yarış tempomuzun nasıl olacağını bilmiyorum çünkü dün yavaştık ama belki bir anda bir şeyler buluruz. Bulduysak güzel olur ve umarım ikimiz de bir şeyler bulabiliriz ki yarın gerçekten saldırabilelim."

"Araç gündüz ile gece kadar farklıydı. Dün gece boyunca birçok çalışma yaptık ve fabrikadaki çocuklar simülasyonda sıkı çalıştılar. 3. antrenmanda değişimi pek hissedemedik ama sıralamada iyi hissettirdi."

"[DRS sorunu olmasaydı] kesinlikle 1-2 yapabilirdik. Yani yaşadığımız tüm bu sıkıntıların ardından ön çizgi için savaşamamak sinir bozucu ama başka şanslar da gelecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images