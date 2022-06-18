Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"

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Cuma antrenmanlarını "bu araç çok kötü" sözleriyle noktalayan Hamilton için işler cumartesi günü tamamen değişti.

İngiliz pilot yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

Seansın ardından konuşan Hamilton çok mutluydu ve şöyle dedi: "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam."

"Garajda Angela (fizyoterapristi) ile birbirimize kocaman sarıldık çünkü ikimiz de çok çalıştık. Geçen hafta sonu gerçekten çok zordu. Onun benim yanımda olmasından dolayı her gün şükrediyorum. Gerçekten çok çalışıyoruz."

"Geçen hafta sonu bizim için çok zordu. Bu hafta sonunun başında bile araçta epey zorlanıyorduk."

"Kuru zeminde henüz olmak istediğimiz yerde değiliz fakat böyle şartlarda ilk beşe girmek gerçekten harika."

"Bu, bu yıl şimdiye kadarki en iyi sıralama sonucum. Heyecan açısından 2007 Avustralya'daki ilk sıralama turlarıma çok benziyor."

Hamilton, seansın bir noktasında tıpkı George Russell gibi kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündüğünü de ekliyor.

"Evet, kesinlikle bunu düşündüm. Pist çabucak kurudu, hatta bazı noktalarda oldukça kuruydu. Fakat bana özellikle de bu sıcaklıkta büyük bir kumarmış gibi geldi. Bu yüzden pistte kalmaya karar verdim ve sonunda doğru seçim buydu."

Hamilton ayrıca sırtının yarışta sorun yaratmasını beklemiyor ve şunları ekliyor: "Umarım Bakü ile aynı sorunları yaşamayız. Bu hafta sonu şimdiye kadar bir sorunumuz yoktu. Bu açıdan bir sorun olmamalı."

"Ayrıca bu hafta sonu zıplama da daha az. Bu hafta sonu farklı bir sürüş yüksekliğindeyiz ve bunun tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Şimdiye kadar Bakü'ye kıyasla daha az sorun var."