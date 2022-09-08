Hamilton dördüncü motora geçiyor, grid cezası alacak

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Hamilton'ın mevcut güç ünitesi, Spa'daki ilk tur kazasında 45G gibi bir kuvvete maruz kalmasının ardından su sızdırmaya başlamıştı. Bu nedenle yarışın ardından motor, yeniden kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için Mercedes'in Brixworth'taki tesisine gönderildi.

Ancak sonuçlar olumlu değil ve Mercedes bu güç ünitesini Hamilton'ın motor havuzuna ekleme konusunda rahat hissetmiyor, dolayısıyla takım bu hafta sonu için Hamilton'ı dördüncü güç ünitesine geçirmeye karar verdi.

F1 pilotları sene boyunca üç ana güç ünitesi kullanabiliyor ve Hamilton Spa'daki olaydan önce rahat bir konumda görünüyordu.

Ancak bu güç ünitesini kaybetmek Mercedes'e bir değişiklik yapma seçeneği bırakmadı -iyi haber, Monza'nın en azından Hamilton'ın yükselmesine izin verebilecek bir pist olması.

Takımın, bileşenlerden herhangi birinin kurtarılıp kurtarılamayacağını görmek için üçüncü güç ünitesiyle neler yapılabileceğini hala değerlendirdiği anlaşılıyor.

Eğer bu çabalar başarılı olursa, bazı parçalar Cuma günkü yarışta kullanılabilir ve bu da Hamilton'ın ileride herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşama ihtimalini azaltır.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius