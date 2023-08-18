Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kimsenin baskın performans sergilemediği bir Formula 1 istiyor.
Mercedes, 2014-21 yılları arasında gerçekleştirilen yarışların 111'ini kazandı ve bu da yaklaşık %70'lik bir galibiyet ortalamasına denk geliyordu. Bu süreçte Red Bull 28, Ferrari 17 galibiyet aldı.
Lewis Hamilton aynı süreçte 81 galibiyet aldı ve kırılmadık rekor bırakmadı.
2022 yılı itibariyle öne geçen taraf Red Bull oldu ve geride kalan 1.5 yılda yapılan yarışların %85'ini kazandı. Bunların %73'ünde ise Max Verstappen'in imzası vardı.
Özellikle Red Bull dominasyonu nedeniyle taraftarların spora olan ilgisinin azaldığı yönünde görüşler var.
Hamilton'a göre Red Bull'un dominasyonu uzun yıllar sürebilir ve bu da taraftarlar için hoş olmayabilir.
İngiliz pilot, Channel 4 mikrofonlarına yaptığı açıklamada "kimsenin baskın olmadığı" bir Formula 1 istediğini söyledi.
Yedi kez dünya şampiyonu şöyle konuştu: "Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde, önümüzdeki yılları belki Ferrari domine edecek, belki McLaren domine edecek ya da belki Mercedes tekrar öne geçecek."
"Bence bu taraftarlar için en iyisi değil."
"Sporu uzun yıllar domine etme şansımız olmamalı, üst sıralar için mücadele daha yakın olmalı."
"Ne yazık ki durum böyle değil."
"Aksine, Red Bull önümüzdeki üç sezonu da ciddi şekilde domine edebilir."
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