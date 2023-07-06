Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor

Geçen yıl, Just Stop Oil grubundan birkaç protestocu Silverstone yarışının ilk turunda piste çıkmış, ancak Guanyu Zhou'nun kazası nedeniyle kırmızı bayrak çıkınca pistten hemen uzaklaştırılmışlardı.

Kısa süre sonra olay yargıya taşındı ve yedi kişi tutuklandı.

O zamandan bu yana benzer protestolar her alanda görülmekte, dolayısıyla önümüzdeki hafta sonu da benzer bir durumla karşılaşılmasından endişe duyuluyor.

Çevre konusunda en duyarlı davranan isimlerden Lewis Hamilton ise protestolara destek vermekle birlikte, daha "barışçıl" yolların tercih edilmesini istiyor.

Autosport'a konuşan Hamilton, "Protestocuları ya da aktivistleri memnuniyetle karşılıyorum. Demek istediğim, onlar her zaman olumlu bir değişim için çabalıyorlar.

"İnsanların pistte durup kendilerini tehlikeye atmalarını asla istemeyiz, ancak böyle bir protesto taraflar arasında bir diyalog başlamasını sağlayabilir."

"Eğer protestolar doğru şekilde yapılırsa bir değişimi tetikleyebilir, bizim de daha fazla değişime ihtiyacımız var."

Police at the circuit dealing with protestors Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Daha sürdürülebilir olmamız gerekiyor. Daha kapsayıcı olmamız gerekiyor. Daha fazlasını yapmamız gereken pek çok şey var, ancak hayat o kadar hızlı ilerliyor ki birçok şeyi unutuyoruz."

"Umarım [geçen yıl] yaşadığımız senaryoyu yaşamayız. Ancak dediğim gibi, barışçıl protestocuları her zaman destekliyorum."

Son olarak 2022 Avusturya GP'sinde yaşanan taciz olaylarının da tekrarlanmasını istemediğini belirten Hamilton, "Hayır, kesinlikle olmaz, özellikle de böylesine güzel bir yere geldiğimizde."

"Geçen yıl olanları duymak kesinlikle üzücüydü, neyse ki seri yönetiminin bu hafta sonu burada bazı değişiklikler yapmak için harekete geçtiğini biliyorum.

"Ancak hala yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Potansiyel olarak aynı insan grubu ortaya çıkabilir."

"İnsanların davranışları konusunda net bir duruş göstermeliyiz. Umarım geçen yılki olaylar bir defaya mahsustur."