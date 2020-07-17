Hamilton, diz çökmeyen pilotlarla özel olarak görüşmüş

Avusturya GP öncesinde pilotlar ırkçılığa karşı bir olarak "End Racism" yazılı tişörtler giymişti. Bunun dışında gridde 14 pilot diz çökerek bu girişime destek verdi. Pilotlardan bazıları, bu hareketin ülkelerinde yanlış anlaşılacağını belirterek reddetmişti. Benzer uygulama resmi olmasa da Red Bull Ring'deki ikinci yarış öncesinde de yapıldı.

Hamilton, diz çökme etkinliğinin 2. yarış öncesinde de yapılması nedeniyle memnun olduğunu, yapmayanlarla birebir görüştüğünü söyledi.

Hamilton, "Sebebi her neyse aslında yine diz çökme planı yoktu. Pilotlarla toplantı yaptık ve sonrasında Zoom ile bağlantıyı sürdürdük. Bunu bir daha yapıp yapmayacağımız konusunu görüştük. Ben yapacağımı söyledim. 'Bunu zaten geçen hafta sonu yaptım, yine yapmayacağım' diyenler vardı. İlk hafta sonu ile aynı yaklaşımı sürdürmeye devam edenler vardı."

"Bu yüzden bunu yapmak istemeyenlerle birebir görüşmeyi ve sohbet etmeyi tercih ettim. Pilotlar açısından, bu süreçte daha yakınlaştığımızı düşünüyorum. Bu görüşmelerin ardından herkesin diz çökeceğini söylemiyorum ancak zamanla bu konuyu daha sık görüşmeye başlayabiliriz."

"Bir dönem geldiğinde, hep birlikte olup anlayışlı davranarak diz çökeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İlk yarışa göre ikinci yarış öncesindeki diz çökme ve fotoğraf verme işlemi biraz daha aceleye geldi. Pilotlar gridin arkasında diğerlerine katılmak için acele ederken, Kevin Magnussen tişörtü ve maskesi olmadığı için katılmadı.

Hamilton, Macaristan'da bunu yapmayı tercih ederlerse daha düzenli olmasını umuyor.

Hamilton, "Normalde FIA programında yer almadığı, kendimiz bunu planladığımız için biraz aceleyle oldu. 15 dakika varken orada olmalıydık. Ben 10 kala oradaydım, daha geriden gelenler de vardı. Bunu yapmaya çalıştık ancak bazıları yetişemedi."

"İlerleyeceğiz ve aynı şeyi yapacaksak bir sonrakinde daha iyi iş çıkarmaya çalışacağız. Ancak bu benim kararım değil." dedi.