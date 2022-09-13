Hamilton: "Diğerleriyle rekabet etmek, ilk sıradan kalkıp kazanmaktan daha zevkli"

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Güç ünitesi değiştirerek grid cezası alan ve Monza'daki mücadeleye 19. sırada başlayan Hamilton, kötü bir start almasına rağmen sonraki turlarda iyi bir performans gösterdi ve mücadeleyi 5. sırada tamamladı.

Eğlenceli bir yarış geçirdiğini söyleyen Hamilton, "Diğer pilotlarla mücadele etmek yarışı bin kat daha eğlenceli hale getiriyor. Kartinge ilk başladığımda epey eski bir go-kart'a sahiptim, yıkık döküktü ve her zaman en arkalardan başlamak zorundaydım. Bundan epey zevk alıyordum."

"Yarışa gerilerden başlamak bana bu tür mücadelelerin ilk sıradan başlayarak kolay zaferler elde etmekten daha zevkli olduğunu hatırlattı. Apayrı bir meydan okumaydı ancak bunu tercih ederim."

"Galibiyete ulaşmak bambaşka bir dünya, herkes adına gurur duyuyorsunuz. Monza'da bir merdiveni tırmanıyormuş gibi hissettim. Yükselmek çok zevkli."

"İlk turda kimseyle temas ettiğimi sanmıyorum, fakat diğer insanların arabalarından fırlayan bazı parçaların aracıma çarptığını gördüm, bu parçalar ön lastiklerin üzerindeki kapaklara zarar vermiş olabilir."

"O şeylerin ne işe yaradığını bile bilmiyorum, ama hasar görmüştü. Tek yaptığı şey görüşümü engellemekti!" dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son turlardaki güvenlik aracı nedeniyle dördüncü sıradaki Carlos Sainz'a meydan okuma fırsatını kaçırdığını söyleyen Hamilton bundan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Hamilton, "Lastiklerim eskimeye başlamıştı ve sanırım Sainz'ın lastikleri yeniydi, bu yüzden muhtemelen onu geçemezdim. Ama yine de, bu araçla yavaş yavaş ilerleyerek herkesle mücadele etmekten gerçekten keyif aldım. Başından beri kesinlikle zorlu bir mücadeleydi."

"Doğal olarak bir pilot olarak daha fazla zaman istiyorsunuz; önümdeki Ferrari'ye meydan okuyabilmek ve başka bir pozisyon elde edip edemeyeceğimi görmek istedim. Ancak geriye dönüp baktığımda bunun muhtemelen iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Son sıradan geri döndüğüm için gerçekten minnettarım."

"Lastiklerim kötü hissettirmedi. Sıcaklıklarını koruyabileceğimi hissettim ve pes etmek istemedim."

"Pit penceremde iki kişi olduğunu söylediler, yani pite girersem iki kişinin arkasından çıkacaktım. Bunu riske atmak istemedim. Bu yüzden dışarıda kaldım- neyse ki bu kez işler yolunda gitti. Tıpkı rulet oynamak gibi, siyah ya da kırmızı arasında seçim yapmalısınız." dedi.